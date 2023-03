Se cansó de esperar a que libere la máquina del gimnasio y la atacó a golpes

escuchar

Un policía militar fuera de servicio, identificado como Luiz Pereira da Silva Neto Moura de Macena Mendonça, fue criticado luego de que las cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en el que atacó a una joven dentro de un gimnasio en Brasil. A pesar de que algunos hombres intentaron detener el incidente, el sujeto no se contuvo.

De acuerdo con el diario local O Dia, los hechos ocurrieron el pasado 28 de febrero dentro de un gimnasio de la cadena Bluefit, en la comunidad de Goiânia, en Brasil. El clip, que fue filtrado en las redes sociales por varios usuarios, exhibió el momento en el que el hombre de 28 años se dirigió hacia la joven de 18, quien charlaba con otros dos de sus amigos.

El medio local Pragmatismo Político citó las declaraciones de la mujer. “Ella (la esposa del agresor) se acercó al hombre y comenzó a decir: ‘Ella no está entrenando, está jugando con su celular’. En ese momento miré hacia atrás y dije que estaba entrenando, sí, solo estaba descansando. Después de eso, el hombre comenzó a mirarme y no dejó de hacerlo hasta que me fui”, detalló la víctima.

Después, el sujeto y su esposa fueron a usar la máquina. Al finalizar, este fue detrás de la joven para provocarla. Ambos discutieron. En las imágenes, el oficial pasó la mano por el vientre de la víctima, quien reaccionó. A continuación, se produjo la agresión física.

Un policía fuera de servicio golpeó a una joven de 18 años y fue grabado por las cámaras

Estaba en el celular

Aparentemente, el hombre discutió con los jóvenes en el gimnasio debido a que su esposa se molestó con la adolescente porque estaba sentada en la máquina de ejercicio y revisaba su teléfono entre los intervalos de su rutina. Eso evitaba que otros pudieran tomar el aparato de entrenamiento.

Dada la fuerza con la que fue golpeada, la mujer no identificada cayó al suelo. El par de testigos intentó detener el incidente, pero también recibieron parte del ataque.

De acuerdo con los reportes, los jóvenes presentaron una denuncia ante las autoridades locales y la víctima fue atendida por las lesiones. O Dia indicó que, como el agresor estaba fuera de servicio por sus vacaciones, el caso será investigado por la Policía y juzgado por la justicia común.

El agresor fue identificado como Luiz Pereira @miguelljvc/Twitter

No obstante, la Policía Militar de Goiás (PMGO) aseguró que el Comando de Corrección y Disciplina inició un proceso administrativo disciplinario.“La PMGO tuvo conocimiento de los hechos ocurridos (…) y reitera que no aprueba ningún tipo de mala conducta”, declararon a través de O Día.

Luego de que el video fue filtrado en las redes sociales, miles de usuarios se lanzaron en contra del oficial fuera de servicio por su actitud. En TikTok, por ejemplo, algunas personas que vieron las imágenes expresaron: “Me encantaría que perdiera su uniforme”; “No estoy de acuerdo con eso. El policía tiene que perder su uniforme”; “El problema es que se siente el gran hombre, el mejor de todos, solo porque lleva un uniforme e intimida a la persona equivocada”, fueron algunas opiniones en los comentarios. Según la Policía, el hombre podría ser acusado de lesiones corporales, amenazas e insultos.

