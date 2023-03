Se fue de vacaciones sin su esposo y tomó una drástica decisión

escuchar

Una madre de cuatro hijos tuvo una revelación cuando estaba de vacaciones con sus amigas para celebrar su cumpleaños número 40 en Cefalonia, Grecia, el año pasado. Durante diez días se divirtió en medio de paisajes montañosos y monumentos históricos y se dio cuenta de que no extrañaba en absoluto a su esposo. Fue así que tomó la decisión de divorciarse de él, a pesar de llevar una década de matrimonio y de que habían criado juntos una familia en Liverpool, donde vivían.

De acuerdo con su testimonio a la agencia South West News Servicie, el viaje sucedió en mayo de 2022 y, desde entonces, Stephanie Hanson cambió por completo su vida. Cuando regresó a Reino Unido, le informó a su entonces marido su conclusión. “Recuerdo haber pensado, mientras estaba fuera que realmente extrañaba a los niños, pero no a mi esposo”, recordó en la charla con el medio citado. “Estaba en el peor momento de mi vida y me di cuenta de que en esa casa era miserable”.

No se arrepiente de haberlo dejado todo

Segura de sí misma, Hanson, que ahora tiene 41 años, no se arrepiente de su drástica decisión, ya que “tenía que hacer algo al respecto” con su vida. Según dijo, pasó un momento maravilloso con sus amigas mientras se alejaba del estrés y la tensión acumulados por años. Mientras compartían sus experiencias en la piscina, se dio cuenta de lo que en realidad quería.

La mujer habló con sus amigas sobre su matrimonio mientras estaban en la piscina Unsplash

“La pasé muy bien con las chicas y la idea de volver a casa con mi esposo era horrible”, admitió. No fue hasta que llegó a su alojamiento cuando todo se volvió más real. “Tuve un momento de claridad en el hotel. Había sido miserable en mi matrimonio desde que podía recordar. Así que, cuando volé de regreso, lo terminé allí mismo y supe que había hecho lo correcto”.

Encontró de nuevo el amor

No fue todo el cambio que pasó por su vida desde entonces. Hanson, que ahora estaba soltera, miró las fotografías que había tomado en Grecia y también descubrió que no estaba contenta con su aspecto físico, así que comenzó una dieta especial, con ejercicios y rutinas. Luego de unos meses, también ingreso a un régimen de acondicionamiento físico. Aunque fue lento, comenzó a perder el peso que no había podido cambiar por una década.

Asimismo, durante ese proceso, conoció a otra persona en una página de citas de Facebook y comenzaron a salir. En la actualidad, incluso ya se lo presentó a sus cuatro hijos y fue bien recibido en la familia. Por ello, la mujer espera con “entusiasmo” el futuro. “Fue difícil al principio, pero la motivación de estar recién soltera me ayudó”, expresó.

La mujer conoció a otra persona a través del portal de citas de Facebook Facebook Dating

En un intento por reflexionar su historia, Stephanie Hanson se miró así misma en retrospectiva y afirmó que “si no se hubiera ido de vacaciones, todavía estaría atrapada en un matrimonio con una persona a la que ya no amaba”.

LA NACION