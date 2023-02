Se negó a darle el asiento de avión a un matrimonio y generó opiniones divididas: “Quería abofetearlo”

escuchar

Un matrimonio vivió un desagradable momento en un vuelo debido a que un pasajero no quiso cambiar su asiento para que ambos pudieran viajar juntos. El esposo contó la experiencia en TikTok en busca de respaldo. Sin embargo, no todos los usuarios coincidieron con sus argumentos. En lugar de apoyarlo, lo confrontaron por su manera de pensar.

Según explicó el creador de contenido, identificado como Jay, al momento de reservar los pasajes solo quedaban asientos separados. Aun así, los compraron porque creían que algún otro pasajero podría intercambiarles su lugar. Sin embargo, esto se complicó tras el abordaje.

Su esposa, identificada como Zoe, estaba en un asiento de la ventanilla. El contiguo lo ocupaba un desconocido, mientras que del otro lado del pasillo se encontraba el que adquirió el hombre. La solución era otorgarle este al otro pasajero, lo que no suponía un problema debido a que se trataba del “mismo asiento en el otro lado”, según argumentó Jay.

Sin embargo, la respuesta que recibieron no fue positiva, lo que causó el enojo del hombre. “Quería abofetearlo, pero no lo hice porque estaba en un avión y tuve que contenerme”, aseguró. “Le pregunté cortésmente, ¿te importaría moverte para que pueda sentarme con mi esposa? Es su cumpleaños”.

De acuerdo con su testimonio, no recibió ninguna respuesta, por lo que optó por insistir: “Le expliqué que tengo este asiento, que es más o menos lo mismo, pero del lado contrario”. En ese instante, obtuvo una rotunda negativa. El viajero le dijo que se cambiaría solamente si le daban el asiento de la ventana, donde estaba la mujer.

Sin embargo, esta propuesta no solucionaba la situación del matrimonio, ya que seguirían sin tener asientos contiguos. Además, el tiktoker aseguró que su esposa sufría náuseas, por lo que necesitaba estar al lado de la ventanilla.

Un hombre contó la experiencia que tuvo en un vuelo al intentar cambiar de lugares

“Él obtendría exactamente el mismo lugar, solo al otro lado del pasillo, pero no aceptó eso, quería el lado de la ventana”, recordó el hombre. Los intentos no finalizaron tras esa respuesta, ya que la mujer trató de suavizar la situación. “Disculpa, como ya sabes, ¿es posible que cambiemos de asientos? ¿Hay algún problema? Hoy es mi cumpleaños, me gustaría sentarme con mi pareja”, insistió. El hombre le contestó que no había ningún problema, pero que no se movería.

El matrimonio no se dio por vencido y buscó otras alternativas para viajar juntos. Lograron su objetivo luego de que otro pasajero, quien estaba en otra ventanilla, accedió a cambiar de lugar.

Los esposos lograron viajar juntos luego de que otro pasajero accedió a cambiar de asientos Unsplash

El tiktoker finalizó el video con la misma pregunta con la que inició: “Estoy o no estoy equivocado, alguien dígame por favor”, preguntó para referirse a que le ofrecían el mismo beneficio al primer pasajero.

Ceder o no el asiento en el avión, un tema que causa debate

A pesar de que el esposo reprobó la actitud de la persona que no quiso ceder el lugar, sus seguidores estuvieron de acuerdo con la decisión del extraño. Lo defendieron porque él había pagado por su asiento, por lo que estaba en su derecho de rechazar la petición.

“¿Por qué no reservas los asientos correctos? Si no es en ese avión, encuentren otro”, escribió un usuario. Otros más agregaron: “El tipo no tenía que ceder su asiento, incluso si era lo más amable que podría hacer”; “Todos tienen derecho a responder o no responder. El hombre estaba primero en el asiento, déjalo en paz”, escribieron.

LA NACION