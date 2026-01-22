¿Se puede cambiar gratis un vuelo en USA?: lo que se sabe de la tormenta invernal del fin de semana del 23 al 25 de enero

El clima en Estados Unidos presenta condiciones extremas debido al desplazamiento de aire ártico y a la presencia de tormentas invernales en diversas regiones, entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero. Ante esta situación, las aerolíneas ya están eliminando las tarifas de cambio para que los viajeros puedan volver a reservar sus vuelos.

¿Se puede cambiar un vuelo en Estados Unidos gratis?

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, si una aerolínea cancela el vuelo de un pasajero o efectúa un cambio significativo, está obligada a proporcionar un reembolso rápido al pasajero que tiene el boleto.

Esto aplica incluso para boletos no reembolsables , siempre que el pasajero decida no aceptar la alternativa ofrecida, como ser reubicado en otro vuelo.

El reembolso debe emitirse de manera automática a la forma de pago original, no a un cupón.

Según la ley federal, las aerolíneas deben reembolsarle el importe si el vuelo se cancela y si la persona decide no volver a reservarlo

“Tiene derecho a un reembolso completo”, dijo Clint Henderson, editor jefe de ThePointsGuy.com en diálogo con CBS News. “Eso incluye extras, como espacio adicional para las piernas, wifi. Cualquier cosa que haya comprado con antelación también debería volver a su cuenta”.

Pese a esta normativa, las aerolíneas no tienen ninguna obligación adicional, según la ley federal, si la cancelación o el retraso están fuera de su control, como una tormenta invernal. Aun así, Henderson dice que no está de más consultar.

Las políticas punto por punto de cada aerolínea

Debido a las condiciones climáticas invernales, varias aerolíneas han emitido avisos de viaje y políticas de flexibilidad para los pasajeros afectados en diversas regiones de Norteamérica.

Delta Air Lines

La aerolínea advirtió que los viajes hacia, desde o a través de ciertas áreas del este de Norteamérica podrían verse afectados hasta el 26 de enero de 2026.

Asimismo, las regiones de las Llanuras del Sur y el Sureste podrían presentar impactos debido a tormentas invernales hasta el 25 de enero.

Como recomendación, la aerolínea insta a los pasajeros a mantenerse actualizados sobre los avisos climáticos activos para reducir el estrés de sus viajes.

American Airlines

American Airlines dividió sus alertas de viaje en dos zonas geográficas:

Noreste de EE.UU. : para los pasajeros que viajen hacia, desde o a través de ciudades como Boston, Nueva York (JFK y LGA), Filadelfia y Washington D.C. entre el 24 y el 27 de enero de 2026 .

: para los pasajeros que viajen hacia, desde o a través de entre el . Sur y Atlántico medio de EE. UU.: para viajes programados entre el 23 y el 26 de enero de 2026 en ciudades como Atlanta, Dallas-Fort Worth, Charlotte y Nashville.

La aerolínea permitirá estos cambios sin costo incluso para tarifas de Basic Economy Facebook/American Airlines

Para aquellos que viajen en estas ciudades, la aerolínea permitirá estos cambios sin costo incluso para tarifas de Basic Economy, siempre que no se modifique la ciudad de origen ni la de destino y se mantenga la misma cabina.

Southwest Airlines

Southwest anticipa que sus servicios podrían sufrir interrupciones, incluyendo retrasos, desvíos o cancelaciones, entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero en una amplia lista de ciudades como Atlanta, Dallas, Nueva York, Austin y Baltimore, entre otras.