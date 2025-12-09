La TSA pide a los viajeros evitar estos tentadores accesorios en aeropuertos de EE.UU.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) alertó a los pasajeros sobre posibles estafas relacionadas con el uso de los puertos USB disponibles en los aeropuertos. La autoridad recomendó no usarlos, ya que pueden quedar vulnerables ante los ataques de hackers.

Advertencia de la TSA: no usar los puertos USB en aeropuertos

A principios de 2025, la TSA había alertado en sus redes sobre los riesgos de utilizar los puertos USB en los aeropuertos. La autoridad explicó que los hackers podrían instalar un malware y así acceder a los datos de los dispositivos conectados.

Autoridades advierten no conectar a cargar celulares con cables USB públicos en aeropuertos TSA

En ese sentido, la agencia recomienda llevar cargadores propios o baterías externas para evitar depender de los puertos USB públicos.

La TSA no fue la única entidad que emitió advertencias al respecto. En 2023, la Comisión Federal de Comunicaciones había emitido un mensaje similar en su cuenta de X.

Los dos consejos que brindó la organización fueron:

No utilizar las estaciones de carga USB.

Llevar consigo cargadores de automóvil y cables propios de USB para el viaje.

A su vez, instó a “llevar un cable solo para carga, que evita el envío o recepción de datos mientras se carga, de un proveedor confiable".

Cuidado con las conexiones a redes de Wi-Fi públicas

Eric Plam, ejecutivo de la empresa de puntos de acceso móvil SIMO, conversó con Usa Today y explicó que “siempre que intercambias algún tipo de contraseña… debes tener cuidado con las redes en las que estás”.

Esto se debe a que los datos pueden ser vulnerables ante el acecho de los estafadores. Esto se intensifica aún más si el usuario llegara a realizar compras en línea mientras está conectado a la red.

Las redes de Wi-Fi públicas de los aeropuertos pueden ser peligrosas Shutterstock - Shutterstock

Para contrarrestar esa situación, Plam recomendó las herramientas de gestión de contraseñas, que pueden proteger y cifrar las claves.

El experto también dijo que otra opción efectiva es una VPN, o red privada virtual, siempre que sea posible. No requiere una gran inversión y añade una capa adicional de seguridad desde tu ordenador hasta cualquier servidor al que accedas", detalló.

La advertencia para usuarios de iPhone por robo de datos

Instrucciones publicadas por Forbes indican que los usuarios de iPhone también deberían considerar cambiar la opción “Accesorios con cable”, establecida por defecto en “Permitir automáticamente al desbloquear”, a “Preguntar siempre” o “Preguntar por nuevos accesorios”.

Esta modificación permite elegir cuando habilitar una conexión para cargar el teléfono e impulsa a poner mayor atención a las vulneraciones de seguridad.

En la configuración de iOS 26, Apple introdujo una nueva función para proteger a los usuarios contra estos delitos en aeropuertos JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

A su vez, la Comisión Federal de Comunicaciones explica que existe la estafa denominada juice jacking, que se refiere a la instalación de malware en estaciones de carga USB públicas.

Mediante este método, el software malicioso puede bloquear un dispositivo o exportar datos personales y contraseñas directamente al atacante.

Para protegerse del robo de datos, los usuarios pueden adquirir un bloqueador de datos USB. El dispositivo da la posibilidad de cargar el celular sin transferir información personal que puede facilitar los delitos cibernéticos.