¿Adiós en la puerta de embarque? La lista de aeropuertos en California y Texas donde ya se puede entrar sin pasaje

Una tradición que durante décadas formó parte de la experiencia de viajar en avión en Estados Unidos comienza a regresar de manera gradual a algunos aeropuertos del país. Tras más de dos décadas de restricciones, ciertos aeropuertos ya permiten que familiares y amigos acompañen a los pasajeros hasta la puerta de embarque.

La TSA permite a familiares despedirse de los pasajeros en la puerta de embarque

Desde el primer vuelo comercial en 1914 y hasta 2001, era común que personas sin boleto pudieran ingresar a las zonas de embarque para despedir a sus seres queridos.

Esta práctica se eliminó tras los ataques terroristas del 9/11, cuando se creó la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y se endurecieron los protocolos de seguridad en todo el país.

Después de 24 años, los familiares pueden acompañar a los pasajeros en los aeropuertos de Estados Unidos (Unsplash)

Más de dos décadas después, ciertos aeropuertos comenzaron a flexibilizar esta medida mediante programas conocidos como guest passes o pases de invitado. Estos permiten a personas sin boleto de avión acceder a las áreas posteriores al control de seguridad para acompañar a viajeros hasta la puerta de embarque.

Además, quienes obtienen estos pases pueden utilizar restaurantes, tiendas y otros servicios ubicados dentro de las zonas restringidas del aeropuerto, siempre bajo las mismas normas de seguridad que los viajeros.

No obstante, la TSA aclaró que estos programas no son obligatorios ni se aplican a nivel nacional. Cada aeropuerto decide de manera independiente si implementa este sistema, por lo que su disponibilidad varía según la terminal.

En qué aeropuertos de EE.UU. ya se aplican los pases de invitado

Aunque la medida aún no es oficial a nivel federal, la TSA publicó en redes sociales que la llamada “era dorada de los viajes” comienza a regresar. A raíz de ello, varios aeropuertos ya pusieron en marcha programas de pases para invitados.

Algunos aeropuertos de EE.UU. ya aceptan invitados hasta la puerta de embarque (Unsplash)

De acuerdo con Fox News, estos son los aeropuertos que ya cuentan con el programa de pases de invitado:

Aeropuerto de Ontario , en el Inland Empire, California.

, en el Inland Empire, California. Aeropuerto Internacional de Oakland (OAK) , en la Bahía de San Francisco.

, en la Bahía de San Francisco. Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins , con su “pase de reunión”.

, con su “pase de reunión”. Aeropuerto Internacional de San Antonio (SAT) , con el Pase SAT.

, con el Pase SAT. Aeropuerto Internacional de Kansas City.

Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL) , con el “pase de compañero de ala”.

, con el “pase de compañero de ala”. Aeropuerto Metropolitano de Detroit , con el pase de destino.

, con el pase de destino. Aeropuerto de Seattle-Tacoma (SEA), con el pase de invitado SEA.

Cómo obtener el pase de invitado en los aeropuertos de Estados Unidos

Las personas interesadas en acompañar a familiares o amigos hasta la puerta de embarque en los aeropuertos que ya cuentan con este programa deben seguir algunos pasos básicos, según información de Secret Los Angeles.

Es necesario tramitar el pase de invitados para acompañar a los pasajeros (Unsplash)

Solicitar el pase en línea : la mayoría de los aeropuertos permite solicitarlo a través de su sitio web con hasta siete días de anticipación. En algunos casos, la aprobación puede ser casi inmediata.

: la mayoría de los aeropuertos permite solicitarlo a través de su sitio web con hasta siete días de anticipación. En algunos casos, la aprobación puede ser casi inmediata. Revisión de la TSA : la agencia verifica los datos del solicitante, como nombre completo, fecha de nacimiento, tal como aparecen en la identificación oficial o pasaporte.

: la agencia verifica los datos del solicitante, como nombre completo, fecha de nacimiento, tal como aparecen en la identificación oficial o pasaporte. Mostrar identificación y pase digital : el día del acceso, el invitado debe presentar una identificación oficial con fotografía y el pase digital aprobado.

: el día del acceso, el invitado debe presentar una identificación oficial con fotografía y el pase digital aprobado. Pasar el control de seguridad: los invitados deben someterse al mismo proceso de inspección que los pasajeros y cumplir con las normas vigentes, como el límite de líquidos en el equipaje de mano.

Aunque el programa aún es limitado, su implementación marca un cambio significativo en la experiencia aeroportuaria y revive una tradición.