La razón por la que algunos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos están recibiendo más dinero

Casi tres millones de personas resultaron beneficiadas por la Ley de Equidad del Seguro Social, por lo que ya podrían ver un aumento en sus depósitos mensuales. La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) anunció hace unos meses pagos retroactivos y más dinero, pero cuál es la razón y a quiénes aplica.

Por qué algunos beneficiarios del Seguro Social tienen aumento en sus cheques

La Ley de Equidad del Seguro Social puso fin a la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas (WEP, por sus siglas en inglés) y a la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO, por sus siglas en inglés), mandatos que eliminaban beneficios para más de 2,8 millones de personas que reciben una pensión basada en un trabajo no cubierto por el Seguro Social (“pensión no cubierta”), que se refiere a que no se paga el impuesto de la seguridad social.

Las disposiciones WEP y GPO redujeron o eliminaron los beneficios del Seguro Social para más de 2,8 millones de personas Freepik

La agencia anunció que se haría un pago retroactivo porque la compensación WEP y GPO ya no se aplica desde enero de 2024, y la mayoría recibieron un abono único en marzo, que se hizo en la cuenta bancaria registrada en el Seguro Social.

Desde el 25 de febrero de 2025, la SSA comenzó a pagar beneficios retroactivos y aumentó los pagos de beneficios mensuales a las personas cuyos beneficios se vieron afectados por el WEP y el GPO.

Las prestaciones del Seguro Social se pagan con un mes de retraso, por lo que la mayoría de los beneficiarios afectados ya recibieron la nueva prestación mensual en este abril, correspondiente a marzo de 2025.

La agencia indica que ha podido agilizar los pagos mediante la automatización, pero en casos complejos que no se pueden procesar automáticamente, se requiere tiempo adicional para cubrir tanto el retroactivo como el nuevo monto.

“Estamos liberando los beneficios retroactivos y enviando los nuevos montos mensuales a medida que procesamos cada caso, con la expectativa de que todos los registros de beneficiarios estén actualizados para principios de noviembre de 2025″, indicó la SSA.

Si un beneficiario tiene derecho a prestaciones retroactivas como resultado de la Ley, recibirá un pago retroactivo único Freepik

Cualquier persona cuyo beneficio mensual se ajuste, o que sea elegible para el pago retroactivo, recibirá una notificación por correo del Seguro Social en la que se explicará el cambio. Sin embargo, es posible que reciba el depósito en su cuenta registrada antes del aviso.

De cuánto es el aumento y quiénes son los beneficiarios que recibirán más dinero

La ley aumenta las prestaciones del Seguro Social para ciertos tipos de trabajadores, como:

Profesores, bomberos y policías en muchos estados;

Empleados federales cubiertos por el Sistema de Jubilación del Servicio Civil; y

Personas cuyo trabajo había estado cubierto por un sistema de seguridad social extranjero.

El monto de las prestaciones mensuales puede variar, ya que depende de factores como el tipo de prestación del Seguro Social recibida y el monto de la pensión. “Algunas personas tendrán un aumento mínimo, mientras que otras podrían tener derecho a más de 1000 dólares adicionales al mes”, precisó la SSA.

La agencia explicó que hasta el 4 de marzo pasado, ya había pagado a 1.127.723 personas, más de US$7,5 mil millones en pagos retroactivos, y que el monto promedio es de US$6710.

Las prestaciones del Seguro Social se pagan con un mes de retraso Freepik

¿Cuándo reclamar el aumento y el pago retroactivo?

Dado que el aumento comenzó a reflejarse en el depósito de abril, los beneficiarios deben esperar hasta después de recibir ese abono antes de comunicarse con la SSA si tienen preguntas sobre el monto mensual.

Lee Dudek, comisionado interino de la Administración del Seguro Social, precisó: “La estimación original de la agencia de que ahora se necesitaría un año o más solo se aplicará a los casos complejos que no se pueden procesar de manera automática”.