Seguro Social: la regla especial sobre las ganancias que todos los jubilados deben conocer

Los estadounidenses que están cerca de jubilarse para empezar a recibir cheques de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) deben conocer una regla especial sobre las ganancias. La norma aplica durante el primer año de jubilación y permite cobrar beneficios a quienes aún no alcanzan la edad plena de retiro.

Regla especial del Seguro Social para el primer año de jubilación

La SSA explica en su sitio web oficial que existen casos en los que las personas menores de la edad plena de retiro se jubilan a mediados de año y ya han percibido más del límite de ingresos anuales. Para las ganancias del primer año figura una regla especial que les permite obtener un pago completo por cualquier mes entero que estén jubilados y sus ganancias estén por debajo del límite.

Los ingresos deben ser de 1950 dólares o menos para calificar Archivo

Para aprovechar la regla, los destinatarios deben considerar que no pueden realizar servicios sustanciales en el trabajo por cuenta propia durante los meses en los que reciben el cheque. Durante este período, los ingresos se evalúan de manera mensual en lugar de hacerlo anualmente.

Quiénes pueden cobrar beneficios completos del Seguro Social en 2025

De acuerdo a la agencia que regula la entrega de prestaciones a los jubilados, puede obtener cheques completos si cumple con una de las siguientes condiciones:

Está por debajo de la edad de jubilación completa durante todo el año 2025 y sus ingresos son de 1950 dólares o menos.

Alcanza la edad de jubilación completa en 2025 y sus ingresos mensuales son de US$5180 o menos.

La edad completa de retiro aumenta a 66 años y 10 meses KenTannenbaum - SSA

Por otro lado, la SSA determina que una persona realiza servicios sustanciales en trabajo por cuenta propia cuando dedica más de 45 horas al mes al negocio o entre 15 y 45 horas a un negocio en una ocupación altamente calificada.

Edad de jubilación completa: cambios inminentes

A partir del mes de noviembre, en un nuevo año fiscal que comenzó en octubre, la edad de retiro completo aumentará a 66 años y diez meses, según The Sun. Con esta nueva modificación, quienes cumplan con los requisitos cobrarán los cheques enteros sin penalizaciones.

Así, las personas nacidas en 1959 podrán obtener los pagos sin problemas. En Estados Unidos, los ciudadanos pueden solicitar las remuneraciones de la SSA desde los 62 años, pero al ser una edad menor reciben las ayudas con reducciones que se mantendrán durante el resto de su jubilación.

De este modo, aquellos que soliciten el dinero a los 62 años se verán afectados por una disminución del 30%. Es importante que los beneficiarios presten atención a este aspecto, debido a que reclamar las prestaciones un mes antes de la edad completa afectará a la totalidad del monto que recibirán.

Reclamar los pagos un mes antes de la edad de jubilación completa afectará la cantidad de dinero que reciba Freepik

Calendario de pagos para noviembre 2025

Para noviembre, el calendario establecido por la SSA para la entrega de pagos es el siguiente: