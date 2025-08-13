Volantazo del Seguro Social: el cambio que podría dejar a 400.000 personas sin su cheque
Una propuesta del gobierno federal modificaría las reglas de un programa de la Administración del Seguro Social que apoya a adultos mayores de bajos ingresos y personas discapacitadas
- 4 minutos de lectura'
Una propuesta de la Administración Trump podría dejar sin apoyo económico a casi 400 mil beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Este volantazo al Seguro Social afectaría de forma directa a las personas con discapacidad o con bajos ingresos.
El cambio que podría dejar miles de personas sin su cheque de SSI
El Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) dio a conocer que el gobierno federal prepara una propuesta para modificar las reglas del SSI que generaría el recorte de beneficios o eliminaría la elegibilidad de casi 400 mil personas mayores de bajos ingresos y adultos y niños con discapacidades.
“Bajo esta norma, casi 400 mil beneficiarios del SSI que viven con familiares o amigos que atraviesan dificultades económicas probablemente verían recortadas sus prestaciones —normalmente en cientos de dólares al mes— o perderían por completo su elegibilidad", refiere el centro de investigación.
El análisis señala que si bien se dispondrá de más detalles cuando se publiquen los detalles de la propuesta, lo que pretende el gobierno es excluir la asistencia alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) como criterio para considerar a una familia como “hogar de asistencia pública”.
Según estimaciones de la propia Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), a los que hace referencia el CBPP, la medida provocaría recortes para más de 275 mil beneficiarios y la pérdida total del SSI para más de 100 mil.
“Este cambio ignoraría la realidad de que las familias que reciben el SNAP tienen ingresos muy bajos: un hogar típico con varias personas que reciben el SNAP y al menos un miembro que recibe el SSI tiene un ingreso anual de alrededor de 17.000 dólares, muy por debajo del umbral de pobreza”, advierten.
La propuesta que devolvería al SSI a los criterios establecidos en 1980
Actualmente, vivir en un hogar que recibe SNAP protege a los beneficiarios del SSI de reducciones en sus pagos, ya que se asume que esas familias no tienen recursos para aportar a su manutención. La propuesta revertiría esta política y retomaría criterios de hace décadas.
“La propuesta de la Administración Trump devolvería al programa los criterios obsoletos establecidos inicialmente en 1980″, indican. La SSA añadió, apenas el año pasado, a SNAP a la lista de programas que califican e indican que una familia tiene dificultades para cubrir sus gastos básicos.
La organización advierten que la norma no solo reduciría prestaciones, sino que podría disuadir a las familias de acoger a parientes mayores o con discapacidad. Además, la medida incrementaría la burocracia y los costos administrativos, al exigir reportes frecuentes y detallados sobre vivienda e ingresos familiares.
Cuánto dinero reciben las personas bajo el programa del SSI
La SSA precisa en su sitio web oficial que el pago mensual máximo de SSI para este 2025 es de US$967 para una persona y US$1450 para una pareja. Sin embargo, advierte que la cantidad puede ser menor según los ingresos del beneficiario o de ciertos miembros de la familia, la situación de vivienda y otros factores.
De acuerdo con el informe del CBPP, actualmente, las personas mayores o discapacitadas con ingresos muy bajos que reciben SSI pueden ver sus beneficios reducidos hasta en un tercio (aproximadamente US$300 al mes) si reciben “apoyo y manutención en especie”, lo que incluye un lugar para quedarse.
Otras noticias de Seguro Social en EE.UU.
Pago mensual y Medicare. Buenas noticias de la SSA: nuevos cambios benefician a quienes reciben prestaciones por discapacidad
Prestaciones. Cómo solicitar Disability por enfermedad en EE.UU.: cinco preguntas clave y requisitos
En EE.UU. Buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social: calendario de pagos para agosto 2025
- 1
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 11 al 15 de agosto
- 2
“Liberty Cap Right”: la moneda de medio centavo que en realidad vale US$300 mil en EE.UU.
- 3
Avanza el ICE en EE.UU.: el IRS comienza a compartir información sobre contribuyentes inmigrantes
- 4
Cuál es el precio del Tesla Model Y en agosto de 2025 en Estados Unidos