Ley de Seguridad Social en EE.UU. en agosto de 2025: los jubilados que tienen que recibir más beneficios

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) verán modificaciones en sus pagos de agosto de 2025 debido a la Ley de Equidad del Seguro Social. Esta norma elimina dos disposiciones que por décadas redujeron o anularon los desembolsos de jubilación de ciertos trabajadores.

Ley de Equidad del Seguro Social: los principales beneficiados

La Ley de Equidad del Seguro Social, que entró en vigor el 5 de enero de 2025 y eliminó dos disposiciones que reducían las ayudas para ciertos jubilados del sector público: la ventaja imprevista (WEP, por sus siglas en inglés) y el ajuste por pensión del gobierno (GPO, por sus siglas en inglés).

La Ley de Equidad del Seguro Social está vigente desde el 5 de enero Nam Y. Huh (AP)

Según detalla la web oficial de la SSA, la nueva norma impacta en más de 3,2 millones de personas que reciben una pensión por trabajos no cubiertos por el Seguro Social. En este grupo se incluyen maestros, bomberos, policías en varios estados, empleados federales dentro del Sistema de Jubilación del Servicio Civil y trabajadores con aportes a sistemas de seguridad social de otros países.

Sin embargo, no todos los empleados públicos califican para el aumento de sus beneficios. La SSA aclaró que cerca del 72% de los trabajadores estatales y municipales ya estaban en empleos cubiertos por el Seguro Social, por lo que no sufrían descuentos por WEP o GPO y no tendrán modificaciones en sus pagos.

Cambios en los pagos de Seguro Social y fechas clave

Tras la aprobación de esta norma, el ajuste comenzó el 25 de febrero de 2025, cuando la SSA inició la entrega de beneficios retroactivos y el incremento de los pagos mensuales a los afectados por WEP y GPO.

Quienes tienen derecho a un retroactivo reciben un depósito único en su cuenta bancaria, que cubre el aumento desde enero de 2024, mes en que dejaron de aplicarse las regulaciones anteriores.

Como los pagos del Seguro Social se realizan con un mes de atraso, la mayoría de las personas alcanzadas ven el nuevo monto en abril de 2025, correspondiente a marzo.

Millones de jubilados del sector público están en condiciones de recibir beneficios retroactivos y un incremento de los pagos mensuales, tras la eliminación de WEP y GPO. Foto Facebook Social Security Administration

Ley de Equidad SSA: ¿De cuánto es el aumento?

El incremento mensual depende del tipo de prestación y del monto de la pensión. En algunos casos, el cambio es mínimo, pero hay beneficiarios que pueden recibir más de US$1000 adicionales al mes.

Diciembre de 2023 fue el último mes con descuentos por WEP y GPO, lo que permitió que todos los pagos correspondientes a 2024 quedaran libres de estas reducciones.

La SSA informó que automatizó gran parte del proceso, aunque algunos casos complejos aún deben revisarse manualmente. El objetivo es completar todas las revisiones antes de noviembre de 2025.

Las personas reciben avisos por correo para notificar el cambio de beneficio o el pago retroactivo. En algunos casos, pueden llegar dos cartas: una detallando la eliminación de WEP o GPO y otra con el nuevo monto mensual. De todos modos, es posible que el depósito retroactivo se realice antes de que llegue la notificación.

Los ajustes aplican tanto a pagos por jubilación o incapacidad como a beneficios de cónyuge o sobreviviente. 123RF

Qué deben hacer los beneficiarios para recibir el ajuste

Los ajustes aplican tanto a pagos por jubilación o incapacidad como a beneficios de cónyuge o sobreviviente. La SSA indicó que quienes ya reciben desembolsos reducidos por WEP o GPO no necesitan presentar una nueva solicitud, siempre que su información de depósito y dirección postal esté actualizada.

Para verificar estos datos, los beneficiarios pueden ingresar a su cuenta en www.ssa.gov/myaccount o llamar al 1-800-772-1213 y marcar el 7 para español.

Si nunca se solicitaron ayudas por jubilación o de cónyuge debido a las reducciones de WEP o GPO, ahora pueden hacerlo. La fecha de solicitud puede influir en el inicio y monto del pago.

Las solicitudes para jubilación o cónyuge pueden completarse en línea, mientras que los beneficios para sobrevivientes requieren un trámite telefónico al mismo número oficial.