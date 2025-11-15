Seguros de viaje y otras opciones para evitar retrasos o cancelaciones de vuelos el Día de Acción de Gracias 2025

Los aeropuertos de Estados Unidos atraviesan una de las temporadas más agitadas de los últimos años. Las recientes cancelaciones de vuelos, los problemas de personal y el impacto del cierre parcial del gobierno federal mantienen en vilo a millones de pasajeros que se preparan para viajar durante el Día de Acción de Gracias, que se celebrará este jueves 27 de noviembre.

Estrategias para evitar demoras en los vuelos de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan una preparación anticipada. Descargar la aplicación de la aerolínea y activar las notificaciones permite reaccionar con rapidez ante los cambios de itinerario y cancelaciones de vuelos. También pueden ser útiles herramientas como FlightAware, Flighty o TripIt.

Los aeropuertos de Estados Unidos registran severas demoras debido a los efectos del cierre de gobierno Jack Brook

La economista principal de Hopper, Hayley Berg, aconsejó en diálogo con CNN optar por los primeros viajes de la jornada: “En general, los vuelos que salen después de las 9 hs de la mañana tienen el doble de probabilidades de retrasarse que las salidas programadas entre las 5 y las 8 hs”.

El fundador del sitio JohnnyJet, John DiScala, sugirió además llegar al aeropuerto con tiempo y mantener la calma: “Si coincide con las vacaciones, los vuelos salen completos y no será fácil encontrar otro. El tiempo apremia: tienes que darte prisa. Y siempre sé amable”.

El papel del seguro de viaje: clave para evitar retrasos o cancelaciones de vuelos el Día de Acción de Gracias

Una de las herramientas más útiles para mitigar riesgos es el seguro de viaje. Quienes contrataron una póliza antes del cierre del gobierno podrían estar cubiertos, ya que este se considera un “evento imprevisto”, según Chrissy Valdez, directora sénior de operaciones del comparador Squaremouth.

En cambio, los seguros adquiridos después del 1° de octubre no incluyen cobertura por cancelación o interrupción derivada del cierre, al tratarse de un “evento conocido”. En este escenario, Valdez recomendó optar por las opciones que ofrecen la mayor protección para los viajeros.

El cierre de gobierno trajo muchos problemas para el mercado aerocomercial de Estados Unidos AP News

Plan B: puede ser clave ante posibles cancelaciones de vuelos en Estados Unidos

Ante la posibilidad de que surjan estos problemas, los expertos insisten en tener un plan B. Reservar un vuelo alternativo con millas o puntos facilita recuperar el gasto si se suspende.

Otra opción es alquilar un auto, aunque la demanda se disparó tras las primeras cancelaciones, la compañía de renta de vehículos Hertz informó un aumento del 20% en las reservas de alquileres de solo ida, de acuerdo a Fortune.

“Si va a volar en una ruta regional, de menos de 800 kilómetros aproximadamente, quizás debería considerar la posibilidad de conducir porque los vuelos regionales son los primeros en ser cancelados”, dijo DiScala.

Lenta recuperación: las aerolíneas de EE.UU. todavía sufren las consecuencias del cierre de gobierno

Las aerolíneas de EE.UU. todavía se recuperan de las interrupciones provocadas por el cierre del gobierno y la falta de controladores aéreos.

De acuerdo con Kit Darby, piloto y consultor de aviación, tomará entre una y dos semanas restablecer la normalidad, siempre que el acuerdo político se concrete pronto, de acuerdo a lo que dijo en diálogo con el medio citado.

Los viajeros de Estados Unidos podrían sufrir demoras extra durante el Día de Acción de Gracias MARIO TAMA

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, reconoció que las operaciones podrían tardar en estabilizarse: “Las reducciones de vuelos podrían no terminar inmediatamente después de que se alcance un acuerdo para poner fin al cierre, pero los vuelos podrían normalizarse para el Día de Acción de Gracias”.

Durante una conferencia en el aeropuerto O’Hare de Chicago, Duffy expresó su confianza en que los problemas se resolverán a tiempo para el período de mayor afluencia del año.