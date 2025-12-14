Selección mexicana se despide de Javier Aguirre y nombrará un nuevo director técnico después del Mundial 2026

La Selección Nacional de México será una de las anfitrionas en el Mundial 2026, torneo internacional que jugará bajo la dirección del técnico Javier Aguirre, aunque esta será su última participación con el equipo tricolor, ya que el nuevo director ya fue ratificado y es un famoso exfutbolista mexicano.

Selección mexicana se despide de Javier Aguirre como director técnico

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF, por sus siglas en español), Ivar Sisniega, confirmó que Javier Aguirre dejará el banquillo del equipo tricolor tras su participación en la Copa del Mundo 2026, de acuerdo con El Universal.

Ismael Arroyo

El nuevo personaje ratificado para dirigir a la selección mexicana es el exfutbolista Rafael Márquez, quien actualmente figura como auxiliar del director técnico.

El excapitán del Tri se encargará de tomar las riendas del equipo sin importar los resultados que Javier El Vasco Aguirre deje en la cancha durante el torneo internacional de la FIFA que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Las declaraciones de Sisniega desmienten las versiones que dejaban fuera de la escuadra a Rafael Márquez y colocaban a Antonio Mohamed como el próximo a tomar la dirección técnica.

“Es un contrato firmado (con Rafael Márquez) termina la Copa del Mundo 2026 y se integra como entrenador... ha observado mucho, tuvo mucha actividad, el plan está en marcha y queremos cumplirlo”, declaró el presidente de la FMF en una conferencia de prensa.

Quién es Rafael Márquez, nuevo director técnico de México

Rafa Márquez es calificado como uno de los mejores jugadores mexicanos que cuenta con una gran trayectoria en la liga europea, de acuerdo con ESPN.

(Facebook/Selección Nacional de México)

Actualmente, el exfutbolista es auxiliar del director técnico Javier Aguirre, puesto que tomó desde el 2024.

Márquez nació el 13 de febrero de 1979 en Zamora, Michoacán e inició su carrera en el mundo del balompié desde que tenía 12 años, cuando fue seleccionado para participar en un torneo de la Secretaría de Educación Pública (SEP, por sus siglas en español) en representación de su estado.

Dos años después se integró en las categorías juveniles del equipo Atlas y se mudó a la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, para a las pocas semanas escalar a las Fuerzas Básicas.

El 19 de octubre de 1996, el ex centrista debutó en Primera División durante los primeros minutos del partido Atlas vs. Pumas y en febrero de 1997 jugó su primer partido con la selección mexicana.

Dos años después, Rafael Márquez fue fichado por el Mónaco y comenzó su trayectoria en el futbol europeo, mientras que su primera Copa del Mundo fue en 2002 en Corea y Japón.

Los partidos de México en el Mundial 2026

El torneo internacional de la FIFA, que inicia en junio de 2026, será el último que juegue el equipo tricolor bajo la dirección de El Vasco.

México será uno de los países anfitriones durante la Copa del Mundo 2026 (Facebook/Selección Nacional de México)

La selección mexicana jugará el partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio de 2026 frente a Sudáfrica, el encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y se transmitirá a partir de las 15.00 hs (ET), según la FIFA.

Las fechas del Tri confirmadas en el calendario de la federación, correspondientes a la fase de grupos, así como los contrincantes y las sedes de los encuentros, son:

Jueves 11 de junio de 2026, México vs. Sudáfrica, Estadio Ciudad de México.

Jueves 18 de junio de 2026, México vs. Corea del Sur, Estadio Guadalajara, Jalisco.

Miércoles 24 de junio de 2026, México vs. ganador del Repechaje UEFA D, Estadio Ciudad de México.

El país azteca será una de las sedes mundialistas en 2026, con tres estadios ubicados en Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, y en la capital del país.