Desde que estrenó la canción “Copa vacía”, Shakira ha hecho múltiples videos en TikTok para promocionarla, incluido el del trend oficial. Esta es una dinámica común en esa red social, que consta de crear un baile para que todos los usuarios lo repliquen. Desde entonces, cientos de fans se sumaron a la tendencia, pero lo que la cantante colombiana no esperaba era que entre ellos hubiera una mujer casi idéntica a ella.

A través de sus historias de Instagram, la artista publicó varias de estas grabaciones hechas por sus seguidores en la plataforma de video para demostrar lo feliz que está de que tanta gente haya seguido su colaboración con Manuel Turizo. De igual forma, aprovechó para destacar la actuación especial de la usuaria @loredalo, quien hasta usó una vestimenta similar para verse más parecida a ella.

En el video se ve a la originaria de Barranquilla bailar al ritmo de su más reciente éxito, siguiendo los pasos del trend viral. A un costado, se observa a la fanática que decide imitarla para generar furor en las redes sociales. Lucen casi idénticas y la estrella latina lo destacó con un comentario. “Tengo una doble”, escribió. También etiquetó a la mujer en cuestión como signo de agradecimiento.

Shakira publicó un video de una mujer que parece su doble

No obstante, la “doble” de Shakira no fue la única afortunada, ya que la intérprete de “Pies descalzos” compartió otros videos: uno de un bailarín que siguió el trend a la perfección, paso a paso, y otro de una influencer llamada Chesca que bailó a su propio estilo y con un look que llamó la atención de la artista. “Me encanta ese color de cabello”, la elogió.

La otra doble de Shakira con IA

Al ser una celebridad tan icónica, no debe sorprender que más personas quieran parecerse a ella o que traten de imitar sus mejores pasos. Otro caso viral es el de la usuaria @shakira_ia, una mujer que usó la inteligencia artificial para parecerse a la colombiana, al mismo tiempo que emula sus movimientos de cadera y sus bailes característicos. “Cuenta de parodia, no real, creada con IA”, describía el perfil en la red social.

Si bien ahora la cuenta no está habilitada, por razones desconocidas, los videos que algún día se publicaron allí ya circulan por todo internet. Son tan impactantes que mucha gente creyó en algún momento que se trataba de la propia cantante, ya que tenía la misma cara, pero con una apariencia corporal un poco diferente.

Así quedó una mujer después de utilizar la IA para parecerse a Shakira

En el primer video que publicó y con el que alcanzó millones de seguidores, la doble bailó al ritmo de “Waka waka”, una de las canciones más famosas de la artista latina. La tiktoker también habló sobre algunos asuntos privados de Shakira, como su separación de Gerard Piqué y la nueva relación de este con Clara Chía Martí. En una de esas grabaciones muestra su sonrisa mientras en el fondo se escucha la “Music Session 53″, que Shakira hizo junto con Bizarrap, y describe en el clip: “Clara-mente no hay nadie mejor que yo”.