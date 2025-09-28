Si tienes avispas en tu jardín, esta planta de rápido crecimiento es la solución

Las avispas suelen convertirse en un problema para quienes disfrutan pasar tiempo al aire libre, sobre todo porque pueden picar varias veces y resultar agresivas. Para evitar su presencia sin usar pesticidas químicos, expertos recomiendan un remedio natural, económico y fácil de aplicar: plantar menta en el jardín.

La planta que es un repelente natural contra las avispas

De acuerdo con House Digest, la menta funciona como un repelente natural contra las avispas gracias a su aroma intenso, que estos insectos tienden a evitar.

La menta funciona como un repelente natural contra las avispas (Unsplash/Victor Serban)

La recomendación es sembrarla en los sitios donde suelen reunirse, como cerca de los contenedores de basura, tocones de árboles, áreas de muebles de patio o mesas donde se colocan alimentos y bebidas.

Si no es posible plantarla directamente en la tierra, los especialistas sugieren usar macetas portátiles, que pueden colocarse en reuniones al aire libre y retirarse después. La única desventaja es que la menta crece con rapidez y, si no se controla, puede invadir otras áreas del jardín.

Servicios de control de pestes en Estados Unidos también respaldan este método. Clancy Bros. Pest Control, en Massachusetts, indicó que la menta ayuda a repeler diversas plagas, mientras que Pied Piper Pest Control, en Alaska, señaló que el secreto está en el alto desarrollo del sentido del olfato de las avispas, que las hace especialmente sensibles a olores fuertes.

La explicación científica detrás de la efectividad de la menta

El olor de la menta provoca rechazo en las avispas, lo que las mantiene alejadas de las zonas donde crece esta planta o se aplica su aceite esencial. Estudios científicos han comprobado esta efectividad.

Las avispas utilizan su olfato para encontrar alimento y el aroma de la menta les desagrada (Pexels/lil artsy)

En 2012, el investigador Qing-He Zhang probó 21 aceites esenciales en especies como la avispa papelera y la avispa alemana (yellow jacket), y descubrió que 17 de ellos lograron bloquear su atracción hacia la comida de forma significativa.

De manera similar, en 2016, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de Argentina determinó que los aceites esenciales, como el de menta, no solo “enmascaran” olores de alimentos y bebidas, sino que tienen un efecto repelente directo contra las avispas

Múltiples estudios científicos han encontrado que sí existe veracidad detrás de este remedio natural, aunque los expertos también coinciden en que se necesitan más análisis para confirmar su efectividad y conocer todas las plantas que tienen este efecto de repelente.

Cómo usar aceites esenciales para repeler a las avispas

El Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de Argentina realizó un estudio en 2016 en donde se puso a prueba la teoría de que el olor de los aceites esenciales, como el de la menta, “enmascara” los olores de los alimentos y bebidas que atraen a las avispas.

Se pueden diluir unas gotas de aceite esencial de menta o hierbabuena en agua para conseguir un spray repelente (Pexels/cottonbro studio)

Los científicos argentinos descubrieron que los aceites sí tienen un efecto repelente contra las avispas, más allá de solo ser útiles para cubrir otros aromas. Cuando los insectos localizaron comida, se mostraron dudosos de aterrizar en ella si había aceites esenciales cerca.

Tanto House Digest como los servicios de control de pestes en EE.UU. recomendaron empapar bolas de algodón con aceite esencial de menta o hierbabuena y colocarlas en los sitios donde suelen llegar más avispas.

También se pueden diluir unas gotas de estos aceites esenciales en un envase con agua para rociarlo en el jardín y conseguir el mismo efecto.