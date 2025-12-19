Brote de gripe H3N2 en EE.UU.: cómo saber si estoy entre los principales grupos de riesgo

A partir del aumento de contagios de la gripe H3N2 en Estados Unidos, muchas ciudades se mantienen en alerta. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el porcentaje de casos positivos casi se duplicó en una semana. En ese contexto, la autoridad de salud indica cuáles son los grupos de riesgo en caso de infectarse de influenza.

Los grupos de riesgo ante un contagio de la gripe H3N2, según los CDC

El sitio web oficial de la entidad señala que “algunas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por la influenza”. Estas incluyen tanto a adultos mayores como personas con condiciones preexistentes.

Los CDC alertaron por el aumento de contagios de la gripe H3N2 Miguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

La lista completa de los factores de riesgo que enumeran los CDC es la siguiente:

Adultos mayores de 65 años

Niños menores de dos años

Enfermedades pulmonares crónicas

Condiciones médicas neurológicas

Trastornos de la sangre o endócrinos

Enfermedades cardiacas

Problemas renales, hepáticos o metabólicos

Sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad o medicamentos

Antecedentes de un accidente cerebrovascular

Ciertas discapacidades, especialmente las que traen problemas con la función muscular, pulmonar o para toser, tragar y eliminar líquidos

Embarazo

Además, la autoridad estadounidense también menciona otros casos de riesgo como: personas con un índice de masa corporal (IMC) de 40 kg/m2 o más; menores de 19 años que consumen regularmente medicamentos con aspirina o salicilato; o quienes vivan en hogares para adultos mayores.

Los contagios de influenza aumentan en EE.UU. y estos son los estados con más casos

El subclado K de la gripe H3N2 ya se extendió en muchos de los estados del país norteamericano, según el seguimiento de la Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Gisaid).

En ese sentido, el reporte de los CDC marcan un aumento importante en los contagios. Durante la semana que terminó el 13 de diciembre, el 14,8% de los test por influenza dio positivo, en comparación con el 8,1% del período anterior.

El mapa sobre los contagios de influenza en los estados y ciudades de EE.UU. que elaboró el CDC Captura

Además, la autoridad compartió un mapa con la presencia del virus en las jurisdicciones de EE.UU. Actualmente, son 17 las que tienen una transmisión alta o muy alta. Estos son los estados y ciudades más comprometidos:

Ciudad de Nueva York

Estado de Nueva York

Nueva Jersey

Colorado

Louisiana

Michigan

Idaho

Nuevo México

Carolina del Sur

Carolina del Norte

Georgia

Distrito de Columbia

Maryland

Puerto Rico

Nuevo Hampshire

Connecticut

Massachusetts

Consejos de los CDC para la prevención de la gripe H3N2

La entidad recomienda a todos los mayores de seis meses que se apliquen la vacuna contra la influenza todos los años para evitar complicaciones graves.

Los CDC recomiendan la vacuna como principal medida de prevención Mark J. Terrill - AP

Esto es especialmente importante en el caso de personas con factores de riesgo, ya que nueve de cada diez hospitalizados por este motivo durante las últimas temporadas del virus tenía al menos una condición preexistente. La inoculación disminuye la probabilidad de complicaciones graves.

Más allá de la vacunación, los CDC también recomiendan acciones en la vida cotidiana. Estas incluyen cuestiones como evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse adecuadamente al toser y lavarse las manos frecuentemente, tanto para evitar contraer el virus como para contribuir a no esparcirlo.