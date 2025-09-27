“Soy pescador”: la historia del guatemalteco que llegó a la Selección de fútbol playa tras un Mundial histórico

La selección de fútbol playa de Guatemala jugó su primer Mundial en la edición celebrada en Seychelles en mayo de 2025. Tras una primera experiencia mundialista, en el mejor momento de su historia, sumó a sus filas a Fredy Hernández, un joven que combina su pasión por el deporte con el trabajo de pescador.

Fredy Hernández, pescador guatemalteco que debutó en la selección de fútbol playa

Fredy nació en Las Mañanitas, una pequeña aldea pesquera donde aprendió desde niño el oficio de la pesca. “Soy pescador, me dedico a pescar en el mar. Soy de Las Mañanitas”, relató en entrevista con Tercer Tiempo GT.

Fredy Hernández debutó en la selección durante los amistosos contra Brasil

Su llegada a la selección coincidió con la previa de los Juegos Centroamericanos 2025, lo que le permitió vivir el sueño de debutar en un momento clave para el fútbol playa guatemalteco. Hernández aseguró que “llevaba tiempo queriendo experimentar” esta oportunidad y agradeció a Dios por haberlo logrado.

Otra curiosidad: nació en la misma aldea que Miguel González, máxima figura de la selección. “Soy de Las Mañanitas, de la misma aldea que Miguel. Ahí jugamos siempre con él. La verdad es que es un sueño estar aquí, en la Selección”, recordó.

El pescador no fue el único que se sumó a esta nueva camada de la selección guatemalteca: lo acompañaron José Peralta, Denis Chávez, Javier Ramírez y David Menéndez. Luego, reflexionó: “La verdad que estar acá, con la Selección, es una experiencia muy bonita, y se me van a dar las cosas. Estoy agradecido por la oportunidad que me dan”.

Guatemala se prepara para los Juegos Centroamericanos 2025

Después del Mundial, el combinado guatemalteco puso la mirada en los Juegos Centroamericanos 2025, que se celebrarán en ese país entre el 18 y el 30 de octubre. En total, siete naciones competirán en 42 disciplinas distintas: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La Bicolor jugó tres amistosos preparatorios ante Brasil @fedefut_oficial

Como parte de la preparación, Guatemala organizó una serie de partidos amistosos frente a Brasil, la gran potencia del fútbol playa mundial. Los encuentros se disputaron en el Complejo Deportivo Greenfield, en Ciudad de Guatemala, con los siguientes resultados:

18 de septiembre: Guatemala 1 - 7 Brasil.

20 de septiembre: Guatemala 0 - 5 Brasil.

21 de septiembre: Guatemala 2 - 3 Brasil.

De esta manera concluyeron los partidos preparatorios de la Bicolor para los juegos, donde se espera una buena actuación de la selección en la competición y su principal rival será el mundialista El Salvador.

La actuación de Guatemala en su primer Mundial de fútbol playa

El debut mundialista de Guatemala se produjo en el torneo de Seychelles 2025, donde integró el grupo A junto a Bielorrusia, Seychelles y Japón. La participación concluyó con tres puntos, que no alcanzaron para clasificar a la siguiente fase, pero dejaron un registro histórico para el deporte nacional.

La selección disputó su primer Mundial en 2025 @fedefut_oficial