Su hermana lo sentó a ver “una película”, pero lo que le mostró lo dejó entre lágrimas: “No paré de llorar”

escuchar

“Es el mejor regalo que me han dado”, esa fue la expresión de un joven cuando fue sorprendido por su hermana. Ella supo guardar bien el secreto y lo convenció de sentarse en la sala de estar de su casa a ver una película, pero no tenía idea de lo que iba a encontrar en los 45 minutos de video.

Si bien en las redes sociales hay decenas de videos que muestran reacciones enloquecidas por regalos materiales como automóviles y otros bienes de gran valor, hay otros que van más allá de lo tangible y logran conmover a los usuarios hasta las lágrimas por el esfuerzo y el cariño que implican. Ese fue el caso del mini documental que planeó y filmó la hermana del cantante Jake Miller, quien lo compartió con miles de seguidores en TikTok.

Sorprendió a su hermano con el mejor regalo de su vida y grabó la reacción

En el clip, un texto explica cómo la hermana consiguió crear esa sorpresa para su cumpleaños número 30: “Ella entrevistó a todos mis amigos y familia en los últimos meses. Recuerdos divertidos, grandes memorias, lindas palabras. No paré de llorar”.

El video muestra a las personas que son especiales en su vida dirigirse a él para felicitarlo. “¿Cómo conocen a tanta gente? Literal yo tengo tres amigos”; “mi video duraría como tres minutos con mis tres amigos”; “tengo 30 y tengo cero amigos, ¿cómo hace una persona para tener a tantas personas en su vida?”, fueron algunas de las reacciones al emotivo video de Miller que también conmovió a quienes lo vieron a la distancia.

Otros compartieron experiencias similares que fueron bien valoradas por la comunidad: “Mi esposa hizo esto para mí cuando cumplí 30, mi mamá fue la última en el video y, cuando ella muera, siempre tendré un video de ella diciendo que me ama”, el usuario añadió que hace unos años perdió a su padre y desafortunadamente no tiene un video de él.

“Me hubiera gustado hacer algo así para mi hermano antes de que muriera”; “hace seis años un ex hizo esto para mí, no nos quedamos juntos, pero todavía veo ese video cada año. Es el mejor regalo que me han dado”; “hice esto para mi papá en su cumpleaños 50 y fue la primera vez que lo vi llorar en mucho tiempo”, fueron otras de las reacciones que celebran el gran detalle de Jenny Miller.

El cantante Jake Miller junto a su hermana Jenny Miller @jennymillerr - @jennymillerr

El rapero Jake Miller estuvo de acuerdo con uno de los comentarios más populares de su video: “Siempre he dicho que no debemos esperar a que mueran para demostrarlea amor a las personas que queremos. Debemos decirlo mientras están vivos. Qué idea tan especial y qué familia tan increíble tienes”.

¿Quién es Jake Miller? Es un cantante, rapero y compositor estadounidense. Inició su trayectoria a corta edad y su primer show en vivo fue abriendo un concierto de Snoop Dogg en Florida en 2011. Hasta ahora, ha lanzado más de 30 sencillos y presentado más de 15 videos musicales.

Miller es popular en Tiktok con cerca de un millón de seguidores, su contenido está dedicado al humor de su vida cotidiana junto a su novia y su familia.

LA NACION