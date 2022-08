Su hija tenía necesidades especiales y la aerolínea les impidió abordar: “Nos trataron como terroristas”

Las aerolíneas vuelven a ser noticia y no por los importantes retrasos y cancelaciones que se registran previo al inicio del verano. Un viaje se convirtió en una verdadera agonía para una familia estadounidense, cuando American Airlines no le permitió abordar un vuelo por el que ya había pagado. Al parecer, la aerolínea le negó el ingreso luego de tomar conocimiento de que uno de los miembros tenía necesidades especiales.

Según reseñó Insider, se trató de un vuelo que tenía como ruta Orlando, Florida, a Richmond, Virginia, a principios de junio. El caos comenzó cuando la familia perdió su primera conexión, que fue en Charlotte, y eso generó un retraso de dos horas.

American Airlines no le permitió abordar a la familia luego de conocer que uno de sus miembros podría sufrir convulsiones (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Después de que se les asignaran nuevos asientos que no estaban agrupados, los integrantes del conjunto familiar le dijeron al personal que tenían que estar al lado de su hija de 13 años porque tenía necesidades especiales. Asimismo, explicaron que no querían sentarse en la parte trasera del avión, ya que no solo era muy ruidosa, sino que “estaba llena de baches y podía provocar una convulsión en la joven”. Además, la familia entera había pagado por asientos en la parte delantera de la nave.

La escena fue completamente opuesta a lo que implica viajar en avión. Un agente de la aerolínea habló con el capitán y luego les informó a los viajeros que no se les permitía abordar. La situación provocó desconcierto y malestar en la familia.

El vuelo partió de Orlando con destino a Richmond, pero tuvo un retraso de dos horas durante la escala en Charlotte (Crédito: aviaciononline.com)

Tras un acalorado intercambio con el personal, el padre se quejó directamente con un gerente, pero no hubo manera, y se le pidió a todo el grupo familiar que abandonara el aeropuerto. “Nos trataron como si fuéramos terroristas y no creyeron que mi hija tiene necesidades especiales”, dijo el hombre, de acuerdo con Insider.

Al profundizar en el tema, el padre manifestó que la joven había sufrido dos fracturas de cráneo, dos lesiones cerebrales, costillas rotas y quemaduras antes de que él y su esposa la adoptaran. “Mi hija ha estado cerca de la muerte en varias oportunidades, ya que sus convulsiones pueden ser fatales”, expresó.

La familia volaba de Orlando, Florida a Richmond, Virginia (Crédito: visittheusa.mx)

Por si fuera poco, la familia se vio obligada a gastar alrededor de 1000 dólares adicionales para llegar a su destino final, lo que incluyó nuevos vuelos en Delta y el hospedaje en un hotel. También trascendió que, hasta el momento, American Airlines no los compensó ni les reembolsó el dinero de los pasajes aéreos.

Los reclamos por el trato hacia los menores de edad no son inusuales en este rubro. Recientemente, el reclamo de una madre se hizo viral en redes sociales. La mujer denunció que pagó para que su hija viajara sola a través de a Aeromar, y la aerolínea casi la extravió cuando estuvo a punto de hacerla abordar el vuelo equivocado.

Menos de media hora después de entregar a la pequeña en el aeropuerto a los custodios, recibió una llamada de la menor en la que le decía que estaba perdida y que los responsables la habían abandonado en la sala de espera.

“Mi hija debía estar abordando y no perdida”, expresó la mujer en redes sociales, quien poco tiempo después supo que otra persona de la misma aerolínea había llevado a su hija rumbo a tomar otro vuelo. De acuerdo con el relato, fue luego de una hora de extrema angustia que el aeropuerto regresó la pequeña a su madre, quien además reclamó que “solo se limitaron a ofrecerle disculpas y que serían más cuidadosos la próxima vez”.