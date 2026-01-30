Sueño americano cumplido: es de origen colombiano, pero nació en Texas y jugará el Super Bowl LX este 2026
Entró a la NFL hace tres años y presume la fuerte conexión que tiene con sus raíces latinas
El domingo 8 de febrero de 2026, New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentarán por el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX. En las filas de Nueva Inglaterra se destaca un jugador de origen colombiano, clave en el regreso del equipo a la final de la NFL.
El jugador de origen colombiano que jugará el Super Bowl LX
- Christian González es el jugador de New England Patriots con raíces colombianas que disputará el Super Bowl LX.
- El defensor, nacido en Texas, mantiene un fuerte vínculo con la comunidad latina, reflejado desde el Draft de 2023, cuando vistió un saco con la bandera de Colombia bordada en su interior.
González es oriundo de Carrollton, en el área metropolitana de Dallas. Su padre, migrante colombiano, fue quien le transmitió la pasión por el deporte y el apego a sus raíces.
En la temporada más reciente mostró un crecimiento sostenido que lo llevó a ser nombrado Pro Bowl y a consolidarse como uno de los defensores más difíciles de superar.
El cornerback fue además pieza clave en la victoria ante Denver Broncos, resultado que impulsó a los Patriots hacia el Super Bowl, con una jugada decisiva en defensa que cambió el rumbo del partido.
La conexión de Christian González con sus raíces colombianas
Para la organización de New England Patriots, González se ha convertido en un referente de la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. Aunque nació y creció en Texas, su vínculo con Colombia, país de origen de su padre, es central en su identidad.
El jugador recordó que su elección de vestimenta en el Draft de 2023 fue un homenaje a sus raíces y a los fanáticos latinos que siguen su carrera.
“He escuchado que la comunidad me toma como referente y significa mucho para mí. Siento ese apoyo y creo que llevo bien ese peso sobre mis hombros”, expresó el defensivo de los Patriots.
González también participó en actividades del Mes de la Herencia Hispana de la NFL y manifestó en reiteradas ocasiones su orgullo por representar a Colombia en el deporte profesional, según ESPN. “Poder representar a Colombia en EE.UU. significa mucho para mí. Los niños que quieren jugar este deporte pueden inspirarse en mí”, afirmó.
Cuáles son los logros deportivos de Christian González en la NFL
El 8 de febrero de 2026, Christian González se convertirá en el primer colombiano en disputar un Super Bowl, de acuerdo con RCN. Con 23 años, ya se consolidó como uno de los cornerbacks más destacados de la NFL.
En la temporada regular fue titular en 16 partidos y cerró con 59 tacleadas (50 en solitario y nueve asistencias), dos intercepciones, un golpe al mariscal, un balón suelto recuperado para touchdown y 11 pases defendidos.
Además, fue elegido Segundo Equipo All-Pro por Associated Press. Registró una de las tasas más altas de cobertura personal entre los cornerbacks de la liga, siguió de cerca al receptor principal rival y fue el único en recibir 10 o más pases profundos sin permitir un touchdown. Terminó séptimo en índice de pasador permitido (70,5) y décimo en porcentaje de pases completos (54,8%).
