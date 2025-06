Tabla de posiciones de la Copa Oro 2025, en vivo: así se juegan los cuartos de final en Concacaf

Ya están definidos los cuartos de final de la Copa Oro 2025 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Tras el cierre de la tercera fecha de la fase de grupos, ya se conocen las ocho selecciones que irán en busca del trofeo.

Los clasificados a los cuartos de final de la Copa Oro 2025

Entre las selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Copa Oro 2025 se encuentran los grandes favoritos: Estados Unidos, Canadá y México, defensor del título. También están Costa Rica, Arabia Saudita, Guatemala, Panamá y Honduras.

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Oro 2025 @CNFconcacaf

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Oro 2025

Grupo A

México - 7 puntos (dos partidos ganados y uno empatado)

- 7 puntos (dos partidos ganados y uno empatado) Costa Rica - 7 puntos (dos victorias y una igualdad)

- 7 puntos (dos victorias y una igualdad) República Dominicana - 1 punto (dos caídas y un empate)

- 1 punto (dos caídas y un empate) Surinam - 1 punto (dos derrotas y una igualdad)

Grupo B

Canadá - 7 puntos (dos triunfos y un empate)

- 7 puntos (dos triunfos y un empate) Honduras - 6 puntos (dos victorias y una derrota)

- 6 puntos (dos victorias y una derrota) Curazao - 2 puntos (dos empates y una caída)

- 2 puntos (dos empates y una caída) El Salvador - 1 punto (un partido igualado y dos perdidos)

Grupo C

Panamá - 9 puntos (tres victorias)

- 9 puntos (tres victorias) Guatemala - 6 puntos (dos partidos ganados y uno perdido)

- 6 puntos (dos partidos ganados y uno perdido) Jamaica - 3 puntos (una victoria y dos caídas)

- 3 puntos (una victoria y dos caídas) Guadalupe - 0 puntos (tres derrotas)

Grupo D

Estados Unidos - 9 puntos (tres triunfos)

- 9 puntos (tres triunfos) Arabia Saudita - 4 puntos (una victoria, un empate y una derrota)

- 4 puntos (una victoria, un empate y una derrota) Trinidad y Tobago - 2 puntos (dos igualdades y una caída)

- 2 puntos (dos igualdades y una caída) Haití - 1 punto (un empate y dos partidos perdidos)

La selección de México es favorita para ganar la Copa Oro 2025 Julio Cortez - AP

Cuartos de final de la Copa Oro 2025: cruces, fecha, hora y cómo ver los partidos en vivo

Canadá vs. Guatemala

Fecha : sábado 28 de junio

: sábado 28 de junio Horario : 19.15 hs (Eastern Time)

: 19.15 hs (Eastern Time) Estadio: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

México vs. Arabia Saudita

Fecha : sábado 28 de junio

: sábado 28 de junio Horario : 22.15 hs (Eastern Time)

: 22.15 hs (Eastern Time) Estadio: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Panamá vs. Honduras

Fecha : domingo 29 de junio

: domingo 29 de junio Horario : 16 hs (Eastern Time)

: 16 hs (Eastern Time) Estadio: US Bank Stadium, Minneapolis

Estados Unidos vs. Costa Rica

Fecha : domingo 29 de junio

: domingo 29 de junio Horario : 19.15 hs (Eastern Time)

: 19.15 hs (Eastern Time) Estadio: US Bank Stadium, Minneapolis

Los partidos se pueden sintonizar a través de diferentes señales. En Estados Unidos, es posible disfrutar de estos cruces a través de Fox, Fox Sports 1 y Fox Sports 2. En cuanto a México, los encuentros se emiten por TUDN, UniMás, Univision y ViX+. Además, hay ciertos compromisos que se pasarán por el canal oficial de YouTube de la Concacaf.

México jugará ante Arabia Saudita en los cuartos de final de la Copa Oro 2025 Tyler Tate - FR171662 AP

Cómo sigue la Copa Oro 2025: semifinales y final

Las semifinales se disputarán el miércoles 2 de julio. El primer cruce se disputará entre los ganadores de los enfrentamientos México vs. Arabia Saudita y Canadá vs. Guatemala. El otro choque será entre los equipos que resulten vencedores de Estados Unidos vs. Costa Rica y Panamá vs. Honduras.

Por último, la gran final se llevará a cabo el domingo 6 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas. De acuerdo a Fox Sports, el campeón embolsaría un millón de dólares, la misma suma que ganó la selección de México tras consagrarse en la edición 2024.