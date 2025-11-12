Tabla de posiciones del grupo B de las eliminatorias de Concacaf: ¿quién clasifica al Mundial 2026?

Aunque los grupos aún tienen pendientes dos fechas y están por definirse, ya existen selecciones que lideran las tablas de la ronda final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español). El grupo B es liderado por la Selección de Jamaica, pero será hasta noviembre cuando se conozcan los nombres de quienes clasificarán de manera directa al Mundial 2026.

Tabla de posiciones del grupo B de la Concacaf rumbo al Mundial 2026

El grupo B de la Concacaf está conformado por Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermuda, según la Concacaf. Todos han jugado cuatro partidos y aún tienen dos fechas en puerta antes de conocer quiénes clasifican para la Copa del Mundo 2026.

Tabla de posiciones del grupo B rumbo al Mundial 2026 (Concacaf)

En primer lugar, se encuentra la selección de los Reggae Boyz, quienes hasta el momento suman 9 puntos, tras haber ganado tres partidos y perdido uno.

Curazao está en el segundo lugar de la tabla con 8 puntos obtenidos tras dos victorias y dos empates. Mientras que Los Guerreros Soca se mantienen en tercer lugar al sumar 5 puntos, resultado de sus dos empates, una victoria y una derrota.

La Selección de Bermuda está al fondo de la tabla con 0 puntos, ya que han perdido todos sus encuentros, y en la última jornada fue goleada por los jamaiquinos 4-0.

Las fechas pendientes del grupo B de la Concacaf en las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026

Las selecciones del grupo B aún tienen dos fechas pendientes que se jugarán en noviembre de la siguiente manera:

Bermuda vs. Curazao - 13 de noviembre

Trinidad y Tobago vs. Jamaica - 13 de noviembre

Jamaica vs. Curazao - 18 de noviembre

Trinidad y Tobago vs. Bermuda - 18 de noviembre

La Selección de Jamaica se encuentra en primer lugar del grupo B de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 (Facebook/Jamaica Football Federation J.F.F )

Este torneo solo otorgará tres cupos directos al Mundial 2026, según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), destinados a los tres primeros lugares de cada uno de los grupos.

Qué selección del grupo B calificaría directamente al Mundial 2026

Según las directrices de la federación, y tras considerar las posiciones actuales de la tabla de clasificación del grupo B de la Concacaf, sería Jamaica la selección con más posibilidades de calificar directamente a la Copa del Mundo 2026.

Aunque con dos fechas restantes, y con solo un punto de ventaja de los Reggae Boyz por encima de Curazao, nada está definido y la selección de Las Estrellas Azules podría dar la sorpresa y avanzar hacia el torneo internacional.

Afición de la selección de Curazao, equipo segundo en la tabla de clasificación Concacaf rumbo al Mundial 2026 (Instagram/@thebluewaveffk)

Las selecciones que ya clasificaron a la Copa del Mundo 2026

Hasta el momento son casi 30 equipos nacionales los que han clasificado al Mundial 2026, entre ellos los anfitriones que son Canadá, México, Estados Unidos, de acuerdo con la FIFA, además de:

Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés)

Australia

RI de Irán

Japón

Jordania

República de Corea

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en inglés)

Argelia

Cabo Verde

Egipto

Ghana

Marruecos

Túnez

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal

La selección de Cabo Verde clasificó por primera vez al Mundial de la FIFA (X/@CAF_Online)

Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol)

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Confederación de Futbol de Oceanía (OFC, por sus siglas en inglés)

Nueva Zelanda

Uniones de Asociación de Futbol Europeas (UEFA, por sus siglas en inglés)

Inglaterra

Esta es la primera vez en la historia en la que el torneo de futbol más grande del mundo tendrá lugar en tres países distintos en un total de 16 ciudades, sede de los encuentros internacionales de alto rendimiento, según la FIFA.