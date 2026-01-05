Target se renueva: los cambios del supermercado que entran en vigor en 2026

Target, el gigante de los supermercados minoristas, se prepara para encarar un nuevo año y para ello implementará una renovación radical y cambios importantes en diferentes áreas. Todo a partir de febrero de 2026, cuando Michael Fiddelke asuma su rol como nuevo CEO de la compañía.

Target cambiará de liderazgo y esto traerá aparejadas modificaciones en su operación, cuando el actual director ejecutivo Brian Cornell sea reemplazado por Michael Fiddelke en febrero, según informó The Sun.

Las tiendas Target implementarán cambios importantes a partir de febrero de 2026, con el cambio de CEO (Archivo/ AP foto/Charles Krupa) Charles Krupa - AP

Fiddelke es actual director de operaciones de la compañía y su propósito es mejorar la experiencia de los clientes a través de colaboraciones con nuevas marcas, inversiones en tecnología y remodelaciones en las tiendas.

Algunas de las modificaciones más importantes que anunció Target:

Expansión de su marca interna

Los compradores podrán observar más presencia de la etiqueta de Target, además de sus 40 marcas de tiendas, como Good & Gather, Cat & Jack, Up & Up y Threshold.

También podrían lanzarse nuevos productos, especialmente los de origen vegetal y de bienestar, además de artículos internacionales y hasta colaboraciones con celebridades.

Fin de colaboración con Ulta Beauty

La cadena minorista de belleza más grande del país norteamericano operaba dentro de aproximadamente 600 tiendas Target desde su asociación en 2021. Sin embargo, el acuerdo llegará a su fin en agosto de 2026, por lo que la compañía planea aumentar su oferta en artículos de belleza.

Nueva imagen

La tienda tiene planes de remodelación para las sucursales físicas y para la plataforma en línea. Y buscará brindar un ambiente acogedor a sus clientes presenciales, además de entregar los pedidos de su sitio web más rápidamente.

Target busca mejorar la experiencia de compra en línea y presencial, para todos sus clientes (Facebook/Target)

Aumentar la variedad de productos

Buscarán tener más disponibilidad en stock y también aumentar la variedad en categorías como electrodomésticos, deportes, tecnología y sistemas de juego, en la marca Target.

Inversión en tecnología

Buscarán mejorar la experiencia de compra con inversiones en áreas como inteligencia artificial, para el diseño y la distribución de los productos, además de que buscarán predecir tendencias y reducir los tiempos de espera y de pago de los clientes para una compra personalizada y optimizada, ya sea en línea o en persona.

Cuántas tiendas de Target hay en EE.UU.

Si se hace un corte al 29 de diciembre de 2025, existen 1995 sucursales de Target en todo Estados Unidos, de acuerdo con Scrape Hero.

En el país norteamericano, el estado con mayor cantidad de tiendas de esta cadena de minoristas es California, con 321 locales físicos, aproximadamente un 16% del total.

Target tiene presencia en 51 entidades de Estados Unidos y en poco más de 1300 ciudades. Además del Estado Dorado, Texas y Florida también albergan el mayor número de sucursales, con 159 y 135 tiendas, respectivamente.

Target cerró 2025 con casi dos mil tiendas en todo Estados Unidos (Facebook/Target)

Por otra parte, las ciudades con mayor número de locales son: Chicago, con 24 tiendas; Los Ángeles, con 17 sucursales; y Houston, con 14 establecimientos de la marca.

Los únicos cinco estados y territorios de Norteamérica que no tienen tiendas de esta marca son Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte.

Target es una de las cadenas de minoristas más grandes e importantes del país, de acuerdo con Medium. Algunas de las características destacadas por sus clientes son que ofrece una experiencia de compra personalizada, además de su identidad y marca fuertes y la fidelidad de sus compradores.

Esta tendencia se mantendrá y mejorará en 2026, según las declaraciones de Michael Fiddelke, quien dijo estar interesado en brindar un espacio acogedor para los clientes y continuar con su estrategia de distribución de productos en un ambiente que invite a “curiosear”.