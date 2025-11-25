Target ofrece una cena de Acción de Gracias por menos de US$20: es para cuatro personas e incluye pavo

El Día de Acción de Gracias se celebra el 27 de noviembre e impulsa ofertas especiales en el sector comercial. Target se suma a la tendencia de minoristas de ofrecer cenas a precios accesibles, por lo que la cadena optó por un menú para cuatro personas por menos de US$20.

Qué incluye la cena Acción de Gracias de Target

A través de un comunicado, Target anunció su menú completo para el Día de Acción de Gracias. Es para cuatro personas y cuesta menos de US$5 por comensal. Desde la cadena informaron que se trata de la cena más económica que ofrecieron hasta la fecha.

Target se suma a las tiendas que ofrecen menús accesibles para Thanksgiving (Captura/CorporaciónTarget) Target Corporation

En el comunicado, se detalla que los productos del paquete de Acción de Gracias son los siguientes:

Pavo joven asado de primera calidad Good & Gather de hasta 10 libras (4.5 kilogramos).

de hasta 10 libras (4.5 kilogramos). Papas Russet Good & Gather , bolsa de 5 libras (2.3 kilogramos)

, bolsa de 5 libras (2.3 kilogramos) Salsa de arándanos en gelatina Ocean Spray (14 oz.)

(14 oz.) Mezcla para relleno Stove Top (6 oz.)

(6 oz.) Salsa de pavo asado estilo casero Heinz (340 g)

(340 g) Pan francés suave

Maíz congelado Good & Gather

Target mantiene el precio de sus pavos Good & Gather a 79 centavos por libra (0.45 kilogramos), el mismo costo que en 2024.

Esta decisión es fundamental para los compradores, porque este año se proyecta un aumento significativo del 40% en los precios mayoristas del pavo congelado para esta temporada festiva según TODAY.

“Lo que me encanta de Target durante las fiestas es nuestra capacidad de ayudar a las familias a celebrar con estilo y a ahorrar dinero, y eso es precisamente lo que hacemos este Día de Acción de Gracias”, dijo Lisa Roath, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de alimentos, artículos esenciales y belleza de Target, en el comunicado de prensa.

La cena de Acción de Gracias de Target incluye un pollo y muchos otros ingredientes (Pexels/RDNEStockproject)

Opciones adicionales que ofrece Target para la cena de Acción de Gracias

La cadena ofrece descuentos en miles de productos de alimentación y artículos de primera necesidad para ayudar a los clientes a ahorrar durante toda la temporada. Estas opciones son fáciles de servir y están a US$4,99 cada una, consignó El Diario NY.

Se trata de los siguientes alimentos:

Tartas tradicionales: tarta de manzana y calabaza de Día Favorito ( Favorite Day: Apple and Pumpkin Pie ).

tarta de manzana y calabaza de ( ). Nuevas creaciones Good & Gather: empanadas de calabaza de cosecha, empanadas de pastel de pollo, puré de boniato con canela y azúcar moreno y verduras con queso parmesano.

Tiendas que ofrecen cenas de Acción de Gracias a precios accesibles

Amazon : ofrece una cena completa para 5 personas por US$25. Incluye un pavo congelado, puré de papas, panecillos y salsa de arándano.

: ofrece una cena completa para 5 personas por US$25. Incluye un pavo congelado, puré de papas, panecillos y salsa de arándano. Walmart : cuesta US$39,92 y es para 10 personas . Incluye un pavo, cebollas fritas, panecillos, papas, arándanos frescos, macarrones con queso y otros ingredientes.

cuesta . Incluye un pavo, cebollas fritas, panecillos, papas, arándanos frescos, macarrones con queso y otros ingredientes. Aldi : ofrece una comida de US$40 para 10 personas . Incluye un pavo con salsa, panecillos, macarrones con queso, salsa de arándanos, puré de papas y otros alimentos.

ofrece una comida . Incluye un pavo con salsa, panecillos, macarrones con queso, salsa de arándanos, puré de papas y otros alimentos. Sam’s Club : la cena es para 10 personas cuesta US$100 . Incluye un pavo, panecillos, macarrones con queso, puré de papas, puré de batatas, y otros artículos.

la cena es para . Incluye un pavo, panecillos, macarrones con queso, puré de papas, puré de batatas, y otros artículos. Lidl: paquete para 10 personas por menos de US$36. Incluye un pavo, relleno, salsa, panecillos, macarrones con queso, y muchos otros ingredientes.

El pavo es el plato central de las cenas de Acción de Gracias en EE.UU. (Thanksgiving/Archivo) Getty Images

Por qué se come pavo el Día de Acción de Gracias

El plato central de la cena de Acción de Gracias tiene su origen en 1621, año en que los colonos europeos se asentaron en Massachusetts.

La tradición se estableció gracias a la ayuda de los nativos, quienes les enseñaron a cultivar productos esenciales como el maíz y la calabaza, elementos que hoy son imprescindibles en el menú festivo, destacó National Geographic.

La elección del pavo fue puramente pragmática. Para un banquete, era mucho más eficiente sacrificar aves que ganado mayor (vacas o cerdos), ya que las aves se crían más rápido y son menos costosas.

Además, en las difíciles condiciones de los colonos, el pavo ofrecía la mayor cantidad de carne entre las aves (gallinas o patos), maximizaba la alimentación con la menor pérdida de animales.