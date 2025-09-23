Tarjeta FINABIEN: los requisitos y la lista de todos los consulados en EE.UU. donde se puede tramitar

Con la Tarjeta FINABIEN, los migrantes en Estados Unidos pueden enviar remesas a través del servicio de Financiera para el Bienestar de México. La transacción se puede hacer desde la aplicación. La cuenta se obtiene desde una computadora o celular, aunque también está la opción de acudir a uno de los consulados en EE.UU. para realizar el trámite.

Consulados en EE.UU. donde están disponibles las tarjetas FINABIEN

El sitio oficial de la financiera señala que los residentes en EE.UU. pueden acudir para obtener su tarjeta a uno de los 53 consulados de México en el país norteamericano, sin necesidad de cita.

La tarjeta FINABIEN se puede solicitar y activar desde su sitio web oficial (Tarjeta Financiera para el Bienestar)

Estas son las ubicaciones de las oficinas consulares donde se puede obtener la tarjeta:

Consulado de México en Albuquerque: 1610 4th St Nw, Albuquerque, Nuevo México, 87102.

Consulado General de México en Atlanta: 1700 Chantilly Dr, Atlanta, Georgia, 30324

Consulado de México en Boise: 701 Morrison Knudsen Plaza Dr, Ste 102, Boise, Idaho, 83712.

Consulado de Carrera de México en Brownsville: 301 México Boulevard. Suite F2. Brownsville, Texas, 78520.

Consulado de Carrera de México en Calexico: 408 Heber Avenue, Calexico, California, 92231.

Consulado General de México en Chicago: 204 South Ashland Ave, Chicago, Illinois, 60607.

Consulado General de México en Dallas: 1210 River Bend Drive, Dallas, Texas, 75247.

Consulado General de México en Denver: 5350 Leetsdale DR., Suite #100, Denver, Colorado, 80246.

Consulado de Carrera de México en Detroit: 1403 East 12 Mile Rd, Building E, Madison Heignts, Michigan, 48071.

Consulado de Carrera de México en Eagle Pass: 2252 E Garrison St., Eagle Pass, Texas, 78852.

Consulado General de México en El Paso: 910 East San Antonio Avenue, El Paso, Texas, 79901.

Consulado de Carrera de México en Filadelfia: 111 south independence Mall East, Suite 310 & 320, The Bourse Building, Philadelphia, Pensilvania, 19106.

Consulado de México en Fresno: 7435 N Ingram. Ave Fresno, California, 93711.

Consulado de México en Houston: 3200 Rogerdale Rd, Houston, Texas.

Consulado de Carrera de México en Indianápolis: 331 South East Street, Indianápolis, Indiana, 46204.

Consulado General de México en Laredo: 1612 Farragut Street, Laredo, Texas, 78040.

Consulado de México en Las Vegas: 823 South 6th Street, Las Vegas, Nevada, 89101.

Consulado de Carrera de México en Little Rock: 3500 South University Ave., Little Rock, Arkansas, 72204.

Consulado General de México en Los Ángeles: 2401 W 6th. St. Los Angeles, California, 90057.

Consulado General de México en Miami: 1399 SW 1ST Ave Miami, Florida, 33130

Consulado de México en Milwaukee: 1443 N. Prospect Ave. Milwaukee, Wisconsin, 53217.

Consulado General de México en Nogales: 135 W. Cardwell St., Nogales, Arizona, 85621.

Consulado General de México en Nueva Orleans: 901 Convention Center Blvd Suite 119 Nueva Orleans, Luisiana, 70053.

La nueva tarjeta Finabien tiene una comisión de 2,99 dólares por operación (Financiera del Bienestar)

Consulado de México en Oxnard: 3151 W.Fifth St. Suite E-100, Oxnard, California, 93030.

Consulado de Carrera de México en Omaha: 7444 Farnam. St. Omaha, Nebraska, 68114.

Consulado de México en Orlando: 2550 Technology Drive, Orlando, Florida, 32804.

Consulado General de México en Nueva York: 27 east 39th Street New York, Nueva York, 10016.

Consulado de México en Portland: 1305 SW 12th Avenue, Portland, Oregon, 97209.

Consulado General de México en Raleigh: 431 Raleigh View Road, Raleigh, Carolina del Norte, 27610.

Consulado General de México en Sacramento: 2093 Arena Blvd, Sacramento, Clifornia, 95834.

Consulado de México en Saint Paul: 797 East 7th Street, Saint Paul, Minnesota, 55106.

Consulado de México en Salt Lake City: 660 South 200 East Suite 300, Utah.

Consulado General de México en San Antonio: 18200 Rogers Fork, San Antonio, Texas, 78258.

Consulado de México en San Bernardino: 293 N D Street, San Bernardino, California, 92401.

Consulado General de México en San Diego: 1549 India Street, San Diego, California, 92101.

Consulado General de México en San Francisco: 532 Folsom Street, Sam Francisco, California, 94105.

Consulado General de México en San José: 302 Enzo Drive Suite 200, San Jose, California, 95138.

Consulado de México en Tucson: 3915 E. Broadway Boulevard. Tucson, Arizona, 85711.

Consulado de Carrera de México en Yuma: 298 South Main Street, Yuma, Arizona, 85364.

Consulado General de México Een Phoenix: 320 E. McDowell Road, Phoenix, Arizona, 85004.

Consulado General de México en Austin: 5202 E. Ben White Blvd, Suite 150, Austin, Texas, 78741.

Consulado General de México en Boston: 55 Franklin St, Boston, Ma, 02110.

Consulado de Carrera de México en Del Río: 2207 N. Bedell Ave., Del Rio, Texas, 78840.

Aplicación móvil de la tarjeta Finabien (Financiera del Bienestar)

Consulado de Carrera de México en Douglas: 1324 G. Avenue, Douglas, Arizona, 85607.

Consulado de Carrera de México en Kansas City: 1617 Baltimore Avenue, Kansas City, Missouri, 64108.

Consulado de México en McAllen: 600 S. Broadway St. McAllen, Texas, 78501.

Consulado de Carrera de México en Presidio: 319 W 21 de Marzo St, P.O. Box 2259, Presidio, Texas, 79845.

Consulado de Carretera de México en Santa Ana: 2100 E 4th Street, Santa Ana, California, 92705.

Consulado de México en Seattle: 807 E Roy St. Seattle, Washington, 98102

Sección Consular de la Embajada de México en Washington, D.C.: 1250 23rd Street NW, Suite 002, Washington, D.C. 20036.

Cómo obtener la Tarjeta FINABIEN

Para los interesados que se encuentran en EE.UU., los solicitantes de la tarjeta FINABIEN deberán cumplir con presentar alguna identificación oficial vigente:

Emitidas en México : INE, pasaporte, licencia de conducir o matrícula consular.

: INE, pasaporte, licencia de conducir o matrícula consular. Emitidas en Estados Unidos : Pasaporte o licencia de conducir.

: Pasaporte o licencia de conducir. Domicilio válido en Estados Unidos.

Número celular.

Correo electrónico.

Los solicitantes pueden crear una cuenta en línea a través del sitio web oficial de la Financiera para el Bienestar de México. Una vez que se complete la carga de la documentación y el trámite, los usuarios recibirán su tarjeta en un plazo de entre siete y diez días hábiles.

La app de Financiera para el Bienestar permite realizar operaciones las 24 horas del día, todos los días, y el dinero es recibido en 30 segundos o menos (Facebook/Financiera para el Bienestar México)

Cómo funciona la tarjeta FINABIEN para enviar remesas

Con la tarjeta se pueden enviar hasta 2500 dólares diarios por US$2,99 por transacción. La otra persona recibe el dinero de manera directo en su Tarjeta Financiera para el Bienestar de México.

El gobierno mexicano señaló que el servicio reducirá los envíos en efectivo, los cuales a partir de enero de 2026 tendrán un impuesto del 1% por parte de la administración de Estados Unidos.