Tensión Cuba - Estados Unidos: qué se sabe de la situación en la isla, este viernes 13 de febrero

Desde el lunes, Cuba comenzó a aplicar medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que golpea a su población, agudizada por la presión de Estados Unidos.

La debilidad de la situación radica en tres factores principales: la ausencia de transporte público, el racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia.

Durante las últimas horas, en La Habana se registró un tráfico mucho menor de lo habitual y sus habitantes, que ya llevan años sufriendo apagones diarios, escasez de todo tipo y una inflación galopante, no ocultan su preocupación.

El funcionamiento del aeropuerto de La Habana

“Masacre y especulación”

Durante la celebración de los 46 años del Partido de los Trabajadores (PT), el presidente de Brasil, Lula Da Silva dijo: “Nuestro país se solidariza con el pueblo cubano. Nosotros, como partido, tenemos que encontrar la manera de ayudar»“.

El mandatario brasileño fue taxativo al referirse a la situación en la isla MARTIN BERNETTI� - AFP�

“Desde hace más de 60 años, Cuba es víctima de una masacre alimentada por la especulación estadounidense”, aseguró el mandamás brasileño.

El mensaje del Papa

Una semana atrás, el Sumo Pontífice, León XIV, hizo referencia a las tensiones entre ambos países y manifestó su “gran preocupación”.

He recibido con gran preocupación noticias sobre un aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la… — Papa León XIV (@Pontifex_es) February 1, 2026

El “monitoreo” de la ONU

En rueda de prensa, el portavoz Stéphane Dujarric, sostuvo que la organización “continúa monitoreando la situación en el país y trabajando con el gobierno para brindar mayor apoyo, incluyendo alimentos, agua, saneamiento y atención médica. Nos preocupa la creciente escasez de combustible y su impacto en la población”.

Dujarric se refirió a la situación en la isla

Qué dijo Canel sobre la crisis energética

En su última aparición pública, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compartió un mensaje de optimismo de cara al faltante de suministro eléctrico.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB:



"Tengan la garantía de que el Partido, el Gobierno, las instituciones que tienen que ver con las decisiones energéticas están trabajando en función de que se afecte menos a nuestra población".



📎| https://t.co/QJZDiBJS12 pic.twitter.com/ROwgXOgsO2 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) February 7, 2026

Cuáles son las restricciones vigentes

Para ahorrar energía, el gobierno comunista dispuso el viernes la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales, así como el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

El faltante de combustible: una postal que empieza a repetirse en la isla Ramon Espinosa - AP

Usuarios de taxis privados dijeron quelas tarifas se habían disparado de la noche a la mañana.

La situación de las líneas aéreas

Air Canada dijo el lunes que suspendía los vuelos a Cuba. En los próximos días, enviará aviones vacíos para recoger a unos 3000 clientes en Cuba y llevarlos a casa.

Y varias compañías, como Air France, Iberia o Air Europa ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otra naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones.

El turismo, también en aprietes

El turismo, que ya sufría el impacto de la crisis económica que castiga al país desde hace seis años, se verá gravemente afectado, lo que reducirá aún más la entrada de divisas.

Un taxista de bicicleta descansa ante la ausencia de turistas Ramon Espinosa� - AP�

Como señal de la gravedad de la crisis, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible quedará congelado durante un mes a partir del lunes a medianoche.

Qué dijo el canciller cubano

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que el objetivo de Washington “como siempre, es doblegar la voluntad política de los cubanos”.

“El escenario es duro y reclamará gran sacrificio”, afirmó en X.

La agresión de #EEUU contra #Cuba no es nueva. Ha escalado progresivamente en los últimos años, y de modo despiadado en las últimas semanas, incorporando el empeño en bloquear absolutamente nuestros suministros de combustible.



La meta, como siempre, es doblegar la voluntad… pic.twitter.com/4vpRHpRCms — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 9, 2026

Por su parte, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga dijo que las medidas de emergencia buscan favorecer la producción de alimentos y electricidad, así como permitir “la protección de las actividades fundamentales que generan divisas”, y citó en particular el sector del tabaco.

Las posturas de México y Rusia

México, que también solía proveer de crudo a Cuba, negocia con Washington la manera de volver a abastecer a la isla sin sufrir represalias de su principal socio comercial. El domingo envió dos barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria.

COMUNICADO. “Gobierno de México envía ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a través de dos buques de la Armada de México”.https://t.co/Kg0zN8cMLB pic.twitter.com/E73CB7xiB1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 8, 2026

Es “muy injusto” que Estados Unidos amenace con imponer gravámenes a los países que suministren petróleo a Cuba, dijo el lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Moscú también acusó a Washington de aplicar “medidas asfixiantes”.

“La situación en Cuba es realmente crítica”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos”.

Por qué Cuba está en crisis

La isla, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica.

Ahora también dejó de recibir petróleo de Venezuela, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, fue derrocado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense.

Los cubanos viven un día a día cada vez más precario Ramon Espinosa - AP

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.

Hace semanas que no llega a Cuba ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, según expertos en seguimiento del transporte marítimo.