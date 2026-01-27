Trump da los primeros pasos para reabrir la embajada en Venezuela y revelan un plan de la CIA para instalarse

WASHINGTON.– La administración del presidente Donald Trump notificó al Congreso sobre los primeros pasos oficiales para la posible reapertura de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela.

El Departamento de Estado enviará un contingente regular de personal temporal con el objetivo de cumplir funciones diplomáticas selectas en la capital venezolana.

Según el aviso a los legisladores, este grupo de funcionarios vivirá y trabajará en una instalación provisional mientras el complejo diplomático principal recibe las actualizaciones necesarias para alcanzar los estándares de seguridad actuales.

Melba Vázquez (i), madre del preso político Merwin Simons, revisa su teléfono celular en una carpa frente a la prisión El Rodeo I mientras espera noticias sobre la liberación de detenidos en Guatire, estado de Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

La sede principal permaneció cerrada desde marzo de 2019, momento en el que las relaciones sufrieron una ruptura total. Durante estos años de ausencia en territorio caraqueño, la embajada de Estados Unidos en la vecina Colombia asumió todas las responsabilidades diplomáticas y consulares relativas a Venezuela.

Este giro en la política exterior ocurre tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez JUAN BARRETO� - AFP�

El vacío de poder derivó en el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta interina, quien cuenta con el respaldo de la Casa Blanca para liderar la transición. Sin embargo, la tensión política persiste; Rodríguez lanzó recientemente un discurso de tono nacionalista ante trabajadores petroleros.

En su alocución, la mandataria interina aseguró que no aceptará órdenes de potencias extranjeras y que la política interna la deben resolver los venezolanos. A pesar de esta retórica combativa, los avances hacia una normalización gradual son evidentes tanto en el plano diplomático como en el comercial.

Melba Vázquez (c), madre del preso político Merwin Simons, recibe un tratamiento de belleza en una peluquería improvisada frente a la prisión Rodeo I, mientras espera noticias sobre la liberación de detenidos RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

El sector energético es el motor principal de este nuevo acercamiento. El pasado lunes partió del puerto de José el petrolero Gloria Maris con un cargamento de un millón de barriles de crudo Merey.

Este envío tiene como destino el Puerto Petrolero Marino de Luisiana en los Estados Unidos, lo que marca el reinicio de las exportaciones directas después de años de restricciones.

El movimiento es parte de un acuerdo estratégico por 50 millones de barriles firmado entre Washington y Caracas tras el cambio de mando.

La infraestructura que recibirá al nuevo personal estadounidense es imponente. La embajada en Caracas se ubica sobre una colina en el barrio de Valle Arriba y su tamaño equivale a dos canchas de fútbol.

Delcy Rodríguez reacciona previo a su Mensaje Anual a la Nación, en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas [e]MARCOS SALGADO� - XinHua�

Inaugurado en 1995, el complejo tuvo un costo de 13 millones de dólares y en su época de mayor actividad albergó a casi 500 empleados de diversas agencias federales.

En paralelo, la CIA trabaja de manera silenciosa para establecer una presencia permanente en el terreno que permita ejercer la nueva influencia de Washington sobre el futuro del país, según informó CNN.

En el ámbito de los derechos humanos, el gobierno de Rodríguez accedió a la excarcelación de más de 100 presos políticos. La ONG Foro Penal verificó la liberación de 104 personas en una sola jornada, aunque los familiares denuncian que el proceso ocurre con lentitud y falta de transparencia. Mientras tanto, el estado de conmoción permanece vigente en el país y se mantiene la penalización para quienes apoyen la intervención que terminó con el arresto de Maduro.

Donald Trump y Delcy Rodríguez MANDEL NGAN� - AFP�

Donald Trump calificó a la presidenta interina Delcy Rodríguez como “formidable” y expresó que los planes para la embajada están bajo estudio constante.

El objetivo final de la administración es asegurar el acceso total a los recursos energéticos venezolanos y consolidar un alineamiento estratégico que desplace la influencia de China, Rusia e Irán en la región. Por ahora, el izamiento de la bandera estadounidense en Valle Arriba parece ser solo cuestión de tiempo.

Agencia AP