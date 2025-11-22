Impacto migratorio: cuál es la mejor ciudad de Texas para vivir en 2026, según un nuevo estudio

Una ciudad de Texas se posicionó entre las favoritas para vivir en 2026, según un reciente estudio que analizó las consultas sobre mudanzas en línea. Si bien Austin se ubicó entre los lugares más populares en los últimos años, en esta ocasión presentó un descenso en las tendencias. Y apareció Frisco.

Cuál es la ciudad de Texas que atrae a nuevos residentes en 2026

Frisco es un destino popular para quienes buscan mudarse en 2026 y se trata de la única ciudad de Texas que se situó en el top 10 del ranking en Estados Unidos. Austin, en tanto, registró un descenso del 40% en interés, remarcado por la permanencia más extensa de las viviendas en el mercado inmobiliario.

Esta ciudad de Texas se situó en el séptimo puesto en EE.UU. como lugares favoritos para mudarse en 2026 tourtexas.com

El estudio de moveBuddha, publicado el 12 de noviembre pasado, analizó las tendencias de búsqueda de mudanzas entre 2019 y octubre de 2025 y determinó que las ciudades universitarias ganan terreno entre los habitantes estadounidenses, principalmente en las zonas sur y suroeste.

Frisco ocupó el número 7 en el listado y la plataforma destacó su evolución desde hace más de dos décadas. “En 2002, tenía solo una escuela secundaria y hoy cuenta con nueve”, señalaron.

La población migrante representó un papel relevante en el crecimiento poblacional de esta localidad de Texas y, para 2026, se espera un aumento de la tasa migratoria de 1,29.

Cuánto cuesta vivir en Frisco, Texas, y cuál es el salario promedio del hogar

Esta localidad del Estado de la Estrella Solitaria presenta un gran crecimiento poblacional, según otro informe remarcado por Landon Homes. La plataforma indicó que el precio promedio de una vivienda en Frisco oscila los 678 mil dólares, según datos de agosto de 2025.

A pesar de que el costo de las propiedades es superior al promedio nacional, que se registró en US$416 mil, el estudio indicó que el ingreso promedio anual en Frisco es superior al de EE.UU. Los montos se situaron en US$146 mil y US$80.000, respectivamente.

La ciudad de Texas se situó en el top 10 de destinos preferidos para 2026 Tripadvisor

Las 10 ciudades de Estados Unidos más populares para mudarse en 2026

El ranking fue liderado por Knoxville, en Tennessee, que presentará la mayor proporción de mudanzas el año próximo, con 1,61 nuevos residentes por cada persona que se vaya del territorio. Su auge, según el informe, se debe a que se trata de una ciudad universitaria.

El listado completo es:

Knoxville, Tennessee : con una tasa migratoria de 1,61 en 2026.

: con una tasa migratoria de 1,61 en 2026. Tulsa, Oklahoma : con 1,57.

: con 1,57. Vancouver, Washington : con 1,57.

: con 1,57. Savannah, Georgia : con 1,41.

: con 1,41. Tucson, Arizona : con 1,37.

: con 1,37. Tempe, Arizona : con 1,33.

: con 1,33. Frisco, Texas: con 1,29.

con 1,29. Raleigh, Carolina del Norte : con 1,26.

: con 1,26. St. Paul, Minnesota : con 1,25.

: con 1,25. Virginia Beach, Virginia: con 1,24.

Austin presentó un descenso en las mudanzas en el último tiempo austintexas.org

En tanto, las ciudades que presentaron un interés de mayor crecimiento poblacional desde 2019 son Milwaukee (Wisconsin, del 47,54%), Chicago (Illinois, del 42,23%), Fort Worth (Texas, del 32,74%), Louisville (Kentucky, del 22%) y Kansas City (Kansas, del 18%).

Por otra parte, al final del listado se hallaron, con mayores caídas del interés, Phoenix (Arizona, un descenso del 59%), Denver (Colorado, del 48%), Albuquerque (Nuevo México, del 47%), Seattle (Washington, del 46%) y Austin (Texas, del 40%).