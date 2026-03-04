Abbott vs. Hinojosa: la diferencia de votos que podría definir el panorama de las elecciones de Texas en noviembre 2026

Luego de las elecciones primarias en Texas, Greg Abbott y Gina Hinojosa quedaron confirmados como los candidatos a gobernador para las generales del 3 de noviembre. En ese contexto, los cálculos de los votos podrían beneficiar al republicano o a la demócrata, según cómo se mire. De cualquier manera, el actual mandatario tiene la ventaja en las encuestas.

El dato que favorece a Abbott ante Hinojosa para las elecciones generales de Texas

De acuerdo con los datos oficiales recopilados por The New York Times, el gobernador obtuvo el 81,8% de los votos en la interna republicana y se quedó cómodamente con el triunfo. Su perseguidor más cercano, Pete Chambers, quedó en 11,1%.

Por su parte, el triunfo de Hinojosa también fue contundente. La legisladora obtuvo el 58,8% de los sufragios y sacó casi 50 puntos de diferencia al 9,8% que consiguió Chris Bell para llegar al segundo puesto.

Al profundizar en esa cifra, se observa que, para alcanzar ese porcentaje, Abbott presentó una cantidad nominal de 1.740.982 votos. Esto supera por 483.589 votos a los sufragios de Hinojosa, que fueron 1.257.393 en las primarias de Texas.

Aunque se podría considerar que esa diferencia de votos le da una ventaja a Abbott de cara a las elecciones generales, ese cálculo no tiene en cuenta la cuestión partidaria.

La cantidad total de votos en las primarias le daría una ventaja a Hinojosa sobre Abbott

En contraste con la cantidad de votos totales, la participación en las internas podría beneficiar a Hinojosa en los comicios generales del 3 de noviembre si eso se trasladara a votos por ambos candidatos.

De acuerdo con los votos totales en ambas internas, Hinojosa tendría la ventaja sobre Abbott en Texas

Según los datos, 2.140.197 emitieron sufragio en la interna demócrata, mientras que 2.127.382 lo hicieron en las primarias republicanas. Si las cifras se repitieran en las elecciones generales, con la hipótesis de un traslado casi total de esos votos a las dos figuras principales, Hinojosa tendría la ventaja.

De cualquier manera, los comicios del 3 de noviembre presentarán un escenario distinto y particular que será evaluado mientras se acerca en el tiempo.

Abbott tiene la ventaja para obtener la reelección en Texas, según las encuestas

Más allá de los cálculos sobre la cantidad de votantes, múltiples sondeos realizados en 2026 ya midieron cómo serían los porcentajes de intención de voto en un enfrentamiento directo entre Abbott e Hinojosa, como el que finalmente ocurrirá el 3 de noviembre.

La investigación más reciente la llevó a cabo la University of Texas at Tyler Center for Opinion Research entre el 13 y el 22 de febrero. Con una participación de 1117 votantes registrados, estos fueron los resultados:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 41%

Por su parte, la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston consultó a 550 posibles votantes entre el 20 y el 31 de enero. Estos fueron los porcentajes:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Antes, la encuesta de Emerson College tuvo la participación de 1165 posibles votantes y se realizó entre el 10 y el 12 de enero. Estas fueron las cifras de intención de voto:

Greg Abbott : 50%

: 50% Gina Hinojosa: 42%

Dentro de esa repetición en la ventaja para el actual gobernador, un sondeo de GBAO Strategies ordenado por el equipo de campaña de Hinojosa presentó un escenario de “empate técnico”.

Según esa investigación, Abbott lleva una ventaja de tres puntos con un 46% sobre el 43% de Hinojosa.