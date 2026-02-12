¿Adiós, Greg Abbott?: esto haría Gina Hinojosa con el ICE en Texas si gana la contienda como gobernadora

Una de las precandidatas demócratas para las elecciones a gobernador de Texas, Gina Hinojosa, se refirió a la seguridad fronteriza y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Durante una charla, criticó los operativos de los agentes migratorios y se diferenció de la posición de Greg Abbott. Más allá de eso, también apuntó contra la gestión de Joe Biden.

Gina Hinojosa arremete contra operativos del ICE en Texas

De cara a las primarias demócratas que se celebrarán el 3 de marzo en el Estado de la Estrella Solitaria, Hinojosa se muestra como la máxima candidata opositora. En ese sentido, se perfila como quien probablemente se enfrente a Abbott en las elecciones generales del 3 de noviembre.

El mensaje de Gina Hinojosa sobre el ICE y la postura que tomará si es elegida gobernadora de Texas Captura

En ese sentido, la demócrata se muestra con frecuencia en entrevistas y actos públicos, donde expone su visión y lo que haría en caso de ser elegida gobernadora de Texas. En este caso, compartió en su cuenta de X una charla que tuvo sobre seguridad fronteriza.

“El ICE está sembrando el caos y el terror. Necesitamos un gobernador que se pronuncie contra la brutalidad y defienda los valores estadounidenses y a la gente de Texas“, definió de forma contundente en el mensaje que escribió.

Junto con esas palabras, adjuntó un video de una charla en la que se refirió a la seguridad fronteriza. En un fragmento de la conversación y en línea con su mensaje en la publicación, aseguró que las acciones de la agencia migratoria perdieron apoyo en el estado.

“Todos conocen a alguien que fue detenido o deportado. Un miembro querido por la comunidad que estuvo ahí por 20 años y tiene una panadería al final de la calle”, manifestó Hinojosa.

Gina Hinojosa criticó al ICE y dijo que los republicanos pierden apoyo en Texas

En su discurso, la candidata a gobernadora aseguró que los operativos se realizan indiscriminadamente y que ese enfoque causó rechazo al ICE en los residentes: “Eso es lo que nadie tuvo en cuenta”.

A continuación, relató un encuentro que tuvo con un ejecutivo de la Asociación de Constructores de Texas, quien le comentó que observaba un cambio de tendencia: “Muchos de sus miembros votaron por los republicanos, pero ya no están ahí”.

“Lo que el ICE hace es esperar que viertan el concreto y rodear a todos. Incluso detuvieron a un ciudadano estadounidense, porque te detienen primero y después hacen preguntas", cerró la demócrata sobre el tema.

Gina Hinojosa criticó los operativos del ICE en Texas Facebook Rep. Gina Hinojosa - Facebook Rep. Gina Hinojosa

Hinojosa también cuestiona la gestión de Biden en la frontera

Más allá de los cuestionamientos al ICE y su visión para el futuro, según opinó la candidata, la gestión de Biden dañó la imagen del partido en el tema.

En ese sentido, recordó que poco antes del último año del mandato del demócrata, pidió una reunión con autoridades federales para solicitarles que aumentaran la presencia de agentes en Eagle Pass.

La administración Biden respondió y coordinó operativos con México. “Los cruces cayeron en picada en una semana", recordó Hinojosa.

Con sus declaraciones, la demócrata combinó críticas al ICE con reconocimiento de que la situación fronteriza no fue buena durante el último gobierno demócrata.