Elecciones 2026: el demócrata de Texas que es tan joven como Alexandria Ocasio-Cortez y se postula a senador

En este 2026 se realizarán elecciones en Texas para definir diferentes cargos y, entre los más importantes, destacan los candidatos al puesto de senador. Uno de los nombres más resonantes es el de James Talarico, un demócrata que tiene la misma edad que Alexandria Ocasio-Cortez, 36 años, representante demócrata del 14º distrito congresional de Nueva York.

Quién es James Talarico, el demócrata de Texas que se postula para senador

A sus 36 años, Talarico busca imponer un cambio radical de políticas en Texas. En su plataforma se define como un tejano de octava generación, exmaestro de una escuela primaria en el oeste de San Antonio y seminarista presbiteriano. Además, cuenta su historia personal de crianza en el estado sureño.

James Talarico, el candidato demócrata para Senador en Texas

Según sus palabras, su madre huyó de su hogar debido a que su padre biológico la golpeaba cuando bebía alcohol. Al mudarse a Austin, completó sus estudios posteriores en la Universidad de Texas. Luego, se graduó de la Universidad de Harvard con una maestría en Educación y un grado en Política de Educación.

En 2018, se postuló por primera vez para la Cámara de Representantes de Texas. El político indica en su descripción que como legislador aprobó medidas basadas en:

Financiar las escuelas vecinales.

Ampliar las oportunidades laborales para los adultos jóvenes.

Reducir el costo del cuidado infantil, la vivienda y los medicamentos recetados.

Además, se define como “el único miembro de la Legislatura de Texas que nunca ha aceptado dinero de comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) corporativos”. Entre sus motivaciones para lanzar su candidatura, sostiene que “algo está roto en Estados Unidos” y asegura que “eso es porque las personas más poderosas del mundo así lo quieren".

Las propuestas de James Talarico, el demócrata de Texas que se postula para Senador

Según la información de su portal, sus propuestas más importantes incluyen:

Inmigración y seguridad fronteriza :

: Acoger a los extranjeros y mantener fuera a los criminales. Asegurar la frontera, facilitar la llegada legal al país y potenciar la economía.



Priorizar la deportación de criminales, pandilleros y traficantes de personas.



Prohibir que los agentes de ICE usen máscaras o se nieguen a mostrar identificación.



Crear un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que han estado aquí por más tiempo y ciertos grupos como los cónyuges y los DREAMers.



Modernizar los puertos de entrada para detectar las amenazas con anticipación.

President Trump wants to build a wall through Big Bend National Park.



One of the most sacred places in Texas.



Texans have a message for him: Come and take it. pic.twitter.com/k7hpYEaRqC — James Talarico (@jamestalarico) February 26, 2026

Corrupción y democracia :

: Prohibir los súper PAC y los PAC corporativos.



Aprobar la Ley de Promoción del Derecho al Voto John Lewis para eliminar barreras innecesarias para registrarse para votar y emitir su voto.



Establecer comisiones independientes de redistribución de distritos.



Prohibir a los miembros del Congreso negociar acciones individuales, participar en tráfico de información privilegiada y sacar provecho de sus posiciones.



Establecer límites de mandato para los miembros del Congreso.



Aumentar la supervisión de los funcionarios.

Impuestos y costos de vida :

: Hacer que las grandes corporaciones y los estadounidenses más ricos paguen “la parte que les corresponde de impuestos”.



Aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora e incentivar a los directores ejecutivos a pagar sueldos justos.



Ampliar el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo.



Reducir los costos de vivienda y eliminar los aranceles sobre los productos que no se pueden cultivar en EE.UU.

Educación pública :

: Contratar más docentes y equiparlos.



Establecer un programa preescolar universal para todos los niños de tres y cuatro años.



Apoyar a los estudiantes de educación especial.



Iniciar a los estudiantes en trayectorias profesionales flexibles en la escuela secundaria y preparatoria.



Ampliar los programas nacionales de almuerzos y desayunos escolares.



Establecer pautas recomendadas que puedan ayudar a los estados y las escuelas a usar la IA de manera segura.

Elecciones 2026: los candidatos en Texas para el Senado

Los votantes de Texas elegirán a un miembro del Senado de Estados Unidos en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026. Las primarias se celebran el 3 de marzo y la segunda vuelta, el 26 de mayo. Según Ballotpedia, además de Talarico, se presentaron los siguientes candidatos de manera oficial: