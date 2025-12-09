La polémica rival de Greg Abbott que se postula al Senado, después de que Trump la descalificó: “Muero de risa”

La carrera hacia el Senado de Estados Unidos en representación de Texas tuvo un cambio de último momento con la aparición de la congresista Jasmine Crockett como nueva candidata demócrata. Tras su postulación, realizada casi al límite del cierre del registro electoral, líderes republicanos y comentaristas se burlaron abiertamente de su incursión en la contienda. Es que tiene una histórica rivalidad con el gobernador Greg Abbott, a quien en una ocasión llamó “gobernador Hot Wheels”.

La campaña de Jasmine Crockett, la nueva candidata demócrata de Texas para el Senado

El anuncio de Crockett llegó tras meses de especulación y horas después de que el exrepresentante demócrata Colin Allred se retirara de la carrera. Según relató Fox News, el político justificó su salida para evitar una primaria que dividiera al partido azul.

En su acto de oficialización de candidatura en Dallas, Jasmine Crockett centró su discurso en el presidente Donald Trump, a quien consideró una amenaza directa para el país norteamericano X: @JasmineForUS

La decisión de Allred allanó el camino para Crockett, quien oficializó su candidatura en un acto en Dallas. Desde allí, aseguró que entraba en la pelea para hacer frente al presidente Donald Trump, a quien calificó como una amenaza directa para Estados Unidos.

En su presentación, la legisladora declaró que “el sueño americano estaba en terapia intensiva mientras Trump intentaba desconectarlo”.

Por otro lado, señaló que su ingreso tardío a la contienda no respondió a motivos personales, sino a las señales que observó en las encuestas. En ese sentido, consideró que los datos mostraban un panorama favorable para su nombre tanto en la primaria como en la elección general.

La reacción de los republicanos con Jasmine Crockett: ironías, sarcasmos y advertencias

Greg Abbott encabezó la ofensiva crítica desde su cuenta en X. Allí afirmó que Crockett estaba “a punto de aprender por las malas que la mayoría de los texanos son muy distintos a su distrito, a su base y a sus valores”.

El gobernador de Texas apuntó contra Crockett y su postulación al senado X: Greg Abbott

Según el gobernador republicano, la congresista será “aplastada” por su agenda progresista y aseguró que el “cementerio político de Texas está lleno de fanfarrones como ella”.

En este contexto, distintos referentes conservadores se sumaron a los ataques. Un posteo desde la cuenta oficial del Partido Republicano en X la calificó directamente como “Bajo-IQ Jasmine Crockett”.

Por su parte, el popular usuario End Wokeness, uno de los referentes conservadores, compartió el video de campaña de Crockett, pero con la voz en off de Trump. En el audio se escuchan varias descalificaciones del presidente hacia la congresista texana, a quien definió como “una persona con bajo IQ”. “Muero de risa”, escribió en la publicación.

Además, Fox News destacó que varios analistas conservadores interpretaron su postulación como un “regalo” para los republicanos, convencidos de que sería una candidata más débil que otras figuras demócratas.

La reacción demócrata ante la candidatura de Crockett: respaldo, unidad y un giro inesperado

A pesar de la virulenta reacción opositora, Crockett recibió un fuerte apoyo dentro del ala progresista del Partido Demócrata, según indicó Fox News. Ayanna Pressley, referente del bloque más de izquierda en la Cámara baja de EE.UU., la calificó como una “mente brillante” y una dirigente “auténtica, valiente y efectiva”.

A pesar de la virulenta reacción de la oposición, Jasmine Crockett recibió un fuerte apoyo dentro del ala progresista del Partido Demócrata :@JasmineForUS

En la misma línea, Kendall Scudder, presidente del Partido Demócrata de Texas, sostuvo ante Fox News que los republicanos “temblaban” ante la posibilidad de perder terreno en el estado. Además, agregó que una primaria competitiva demostraba “salud partidaria” y que el volumen de candidatos demócratas era un “lujo” en comparación con el escenario republicano.