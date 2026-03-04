Alerta en Texas: bloquean acceso en un centro de detención de inmigrantes por un brote contagioso

Un brote de sarampión en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas afectó el funcionamiento del lugar. Se trata de 13 casos de la enfermedad que obligaron a cuarentenas y a bloquear todo tipo de acceso desde el exterior. El hecho ocurrió en Camp East Montana, en El Paso.

Se desató un brote de sarampión en el centro de detención del ICE Camp East Montana en Texas

De acuerdo con El Paso Matters, fueron 13 los casos de la enfermedad reportados dentro de la instalación. A diferencia del resto de la ciudad, lo que corresponde al centro de detención es jurisdicción federal, por lo que fue el ICE el que comunicó el brote y no las autoridades de la localidad texana.

El brote de sarampión en el centro de detención del ICE en Texas obligó a la cuarentena Julio Cortez - AP

Como consecuencia del hecho, se dispuso la cuarentena de todas las personas que podrían haber tenido contacto con una persona infectada. Además, se restringió el acceso desde el exterior y los movimientos internos del centro para evitar la propagación de sarampión.

Las autoridades federales no brindaron ninguna precisión sobre los contagiados ni su estado actual. Sin embargo, aseguraron que todos los migrantes detenidos en Camp East Montana reciben los cuidados médicos necesarios.

El hecho se conoció inicialmente a fines de febrero y podría llevar a que los extranjeros pasen semanas sin visitas ni de familiares ni de sus abogados.

Una congresista denunció el brote de sarampión y pidió el cierre del Camp East Montana

Luego de que se conoció el hecho, la congresista demócrata por Texas Verónica Escobar se refirió a lo sucedido. A través de un comunicado de prensa, denunció las condiciones del centro de detención del ICE y pidió medidas inmediatas.

Una congresista exigió al ICE que cierre el centro de detención Camp East Montana JIM WATSON� - POOL�

“No debería sorprender que haya un brote de sarampión en el Camp East Montana”, señaló Escobar. En esa misma línea, dijo que este tipo de problemas derivan del modelo de gestión del lugar: ”Un esfuerzo explícito por maximizar las ganancias a costa de las normas federales para servicios como la atención médica".

En su mensaje, la legisladora remarcó que un manejo “tan inexperto e incompetente no comparte los intereses de nuestra comunidad ni los de los detenidos”. “Por estas y otras razones, pido el cierre del Camp East Montana”, sentenció en el final del comunicado.

En otro mensaje posterior, con fecha del 3 de marzo, recalcó sus críticas y pedido de cierre. Allí, apuntó especialmente contra Acquisition Logistics, la empresa privada que se encarga de administrar el centro de detención del ICE en El Paso.

El operativo en Texas por el que una familia demandó al ICE

El Camp East Montana del ICE genera polémica desde hace tiempo

Además del brote de sarampión reciente, el centro de detención de migrantes recibió múltiples críticas por la cantidad de muertos bajo custodia del ICE.

El fallecimiento del nicaragüense Víctor Manuel Diaz en enero fue el tercero en el lugar de arresto en 44 días, de acuerdo con cifras de NBC News. La información oficial fue que se trató de un suicidio.

El hecho reavivó las críticas con respecto a las condiciones de vida que tienen los migrantes recluidos en el Camp East Montana.