“Arresto sorpresa”: la polémica campaña de la policía de Texas para detener exparejas en San Valentín

Las autoridades del condado de Harris, en Texas, volvieron a generar controversia al reactivar una iniciativa por el Día de San Valentín que invita a reportar a exparejas con órdenes de arresto pendientes. La propuesta, difundida en tono irónico, incluye un supuesto “paquete completo” como parte de la dinámica.

Policía de Texas invita a dar un “arresto sorpresa” en San Valentín

La Oficina del Constable del Precinto 4, encabezada por Mark Herman en el área de Houston, relanzó la campaña titulada “Arresta a tu ex”.

Policía de Texas llama a ciudadanos a denunciar a sus exparejas en San Valentín (FB Precinct4)

A través de redes sociales, el funcionario invitó a quienes tengan información sobre personas con órdenes de arresto activas —por casos como manutención pendiente, conducir en estado de ebriedad o delitos relacionados con narcóticos— a comunicarse con las autoridades.

En la publicación se señala que se puede “regalar” un arresto como sorpresa de San Valentín. “¿Por qué esperar hasta San Valentín? Llama hoy y dale a tu ex la mejor sorpresa, un regalo que nunca olvidará”, indica el mensaje difundido por la oficina. Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse de forma anónima y sin costo.

Como parte del mensaje, y en tono humorístico, se describe que la “sorpresa” incluye transporte en patrulla, alojamiento en la cárcel, comida, fotografía oficial y “pulseras especiales”, en referencia a las esposas policiales.

La publicación se viralizó rápidamente y acumuló cientos de comentarios, reavivando el debate sobre los límites entre el humor institucional y la seriedad de las funciones policiales, especialmente cuando se trata de procesos legales y órdenes judiciales vigentes.

Algunos usuarios consideraron la estrategia como una forma creativa de fomentar la colaboración ciudadana, mientras que otros la calificaron de insensible y poco apropiada para una institución encargada de hacer cumplir la ley.

Cómo “regalar” un arresto sorpresa en el Día de San Valentín

Según informó la Oficina del Constable, quienes deseen proporcionar información pueden hacerlo mediante una llamada telefónica directa. También es posible compartir la ubicación del sospechoso para que los agentes actúen conforme a la ley.

La campaña de "Arresta a tu ex" incluye un "paquete completo" para celebrar (Unsplash)

La iniciativa no es nueva. En años anteriores, el Precinto 4 ha publicado mensajes similares durante distintas fechas festivas, lo que ha generado reacciones divididas en redes sociales, entre quienes respaldan la medida y quienes la consideran inapropiada.

Por qué se celebra San Valentín y cuál es su origen

La celebración del 14 de febrero tiene raíces que se remontan a la antigua Roma. Una de las versiones más difundidas señala que el emperador Claudio II prohibió el matrimonio entre soldados jóvenes, al considerar que los solteros eran mejores guerreros. Un sacerdote llamado Valentín habría desafiado la orden al casar parejas en secreto.

El Día de San Valentín era una fiesta pagana que celebraba la fertilidad y que tenía lugar del 13 al 15 de febrero Freepik

Tras ser descubierto, Valentín fue ejecutado el 14 de febrero del año 269, convirtiéndose con el tiempo en símbolo del amor y la lealtad. Otra teoría vincula la fecha con la festividad pagana de Lupercalia, que la Iglesia Católica habría sustituido oficialmente al establecer el Día de San Valentín en el año 494.