Buenas noticias para los veteranos en Texas: Greg Abbott anuncia una partida especial de más de US$7 millones

En sus redes sociales, el gobernador Greg Abbott anunció una partida de más de 7 millones de dólares en subvenciones para el “Centro-Sur de Texas y Organizaciones de Servicios para Veteranos en el Área de San Antonio”. Los recursos fueron otorgados a 28 organizaciones de esta región del Estado de la Estrella Solitaria.

Quiénes se benefician con las subvenciones a veteranos en Texas

El mandatario texano brindó detalles sobre este nuevo programa en su cuenta de X (antes Twitter). Allí, indicó que este dinero se suma a los Fondos para la Asistencia de Veteranos (FVA, por sus siglas en inglés), que fueron enviados a 28 organizaciones en la región de San Antonio y el Centro-Sur de Texas.

La medida busca cumplir con la misión estatal de la Comisión de Veteranos de Texas (TVC, por sus siglas en inglés) y alcanzar a la mayor cantidad de excombatientes posibles. Según el propio gobernador, la asistencia llegará a más de 6000 beneficiarios y sus familias en 40 condados.

Por otro lado, en caso de necesitar recursos o ayuda de este tipo, los veteranos pueden encontrar agencias u organizaciones locales que presten estos servicios de manera virtual en directorio de TVC.

Greg Abbott agradece a los veteranos al anunciar nuevas ayudas

Junto con el comunicado donde se anunció la decisión, el gobernador remarcó que “Texas siempre honrará los sacrificios de los veteranos que valientemente sirvieron a nuestro país”.

Por último, explicó que estas subvenciones darán “a los valientes hombres y mujeres que sirvieron en nuestras fuerzas armadas acceso a servicios cruciales que les ayuden a prosperar en San Antonio y el Centro-Sur de Texas”. Como es habitual en el mandatario, expresó: “El estado nunca olvidará a nuestros excombatientes, a sus familias y su servicio a nuestra nación”.

Por otro lado, la presidenta de la TVC y exintegrante de la Marina, Laura Koerner, agradeció a los beneficiarios “por servir a nuestros veteranos”. Incluso, remarcó que el área de San Antonio es “es hogar de muchos” de ellos. “Es maravilloso ver a nuestra comunidad retribuir a quienes sirvieron”, añadió.

Cómo donar para apoyar a los veteranos en Texas

Además de las medidas estatales impulsadas por el gobernador y los distintos fondos de asistencia, los excombatientes son principalmente apoyados por las donaciones de los ciudadanos de Texas. De acuerdo con TVC, las contribuciones “brindan asistencia y servicios necesarios a los veteranos de Texas, sus familias y sus cónyuges sobrevivientes”.

Para contribuir con las organizaciones que prestan este servicio a lo largo y ancho del estado, existen distintas opciones: