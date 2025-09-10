LA NACION

Buenas noticias para los veteranos en Texas: Greg Abbott anuncia una partida especial de más de US$7 millones

El gobernador anunció una millonaria subvención para los excombatientes del Estado de la Estrella Solitaria y sus familias

Greg Abbott reveló en las últimas horas un importante logro para el estado de Texas
Greg Abbott reveló un importante apoyo para los veteranos de TexasFoto Facebook Greg Abbott

En sus redes sociales, el gobernador Greg Abbott anunció una partida de más de 7 millones de dólares en subvenciones para el “Centro-Sur de Texas y Organizaciones de Servicios para Veteranos en el Área de San Antonio”. Los recursos fueron otorgados a 28 organizaciones de esta región del Estado de la Estrella Solitaria.

Quiénes se benefician con las subvenciones a veteranos en Texas

El mandatario texano brindó detalles sobre este nuevo programa en su cuenta de X (antes Twitter). Allí, indicó que este dinero se suma a los Fondos para la Asistencia de Veteranos (FVA, por sus siglas en inglés), que fueron enviados a 28 organizaciones en la región de San Antonio y el Centro-Sur de Texas.

El anuncio del mandatario en redes sociales
El anuncio del mandatario en redes sociales@GregAbbott_TX

La medida busca cumplir con la misión estatal de la Comisión de Veteranos de Texas (TVC, por sus siglas en inglés) y alcanzar a la mayor cantidad de excombatientes posibles. Según el propio gobernador, la asistencia llegará a más de 6000 beneficiarios y sus familias en 40 condados.

Por otro lado, en caso de necesitar recursos o ayuda de este tipo, los veteranos pueden encontrar agencias u organizaciones locales que presten estos servicios de manera virtual en directorio de TVC.

Greg Abbott agradece a los veteranos al anunciar nuevas ayudas

Junto con el comunicado donde se anunció la decisión, el gobernador remarcó que “Texas siempre honrará los sacrificios de los veteranos que valientemente sirvieron a nuestro país”.

Por último, explicó que estas subvenciones darán “a los valientes hombres y mujeres que sirvieron en nuestras fuerzas armadas acceso a servicios cruciales que les ayuden a prosperar en San Antonio y el Centro-Sur de Texas”. Como es habitual en el mandatario, expresó: “El estado nunca olvidará a nuestros excombatientes, a sus familias y su servicio a nuestra nación”.

Abbott anunció la concesión de dos subvenciones para los veteranos
Abbott anunció la concesión de dos subvenciones para los veteranosFacebook Greg Abbott

Por otro lado, la presidenta de la TVC y exintegrante de la Marina, Laura Koerner, agradeció a los beneficiarios “por servir a nuestros veteranos”. Incluso, remarcó que el área de San Antonio es “es hogar de muchos” de ellos. “Es maravilloso ver a nuestra comunidad retribuir a quienes sirvieron”, añadió.

Cómo donar para apoyar a los veteranos en Texas

Además de las medidas estatales impulsadas por el gobernador y los distintos fondos de asistencia, los excombatientes son principalmente apoyados por las donaciones de los ciudadanos de Texas. De acuerdo con TVC, las contribuciones “brindan asistencia y servicios necesarios a los veteranos de Texas, sus familias y sus cónyuges sobrevivientes”.

Los veteranos son muy considerados por el gobernador de Texas
Los veteranos son muy considerados por el gobernador de TexasJohn Leicester - AP

Para contribuir con las organizaciones que prestan este servicio a lo largo y ancho del estado, existen distintas opciones:

  • Donar en línea: completar el formulario a través del sitio oficial de TVC.
  • Jugar a la Lotería de Texas: comprar juegos scratch (raspaditas) designados para beneficiar a este grupo en Texas.
  • En la licencia de conducir y tarjeta de identificación: marcar “Sí” en el casillero de donación, en el formulario para renovar u obtener una nueva licencia de conducir o tarjeta de identificación.
  • Registro de vehículos: marcar “Sí” en el casillero del formulario de registro del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).
  • Licencia de caza y pesca: realizar una contribución voluntaria en cualquier transacción en estas licencias.
