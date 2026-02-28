Buenas noticias para mexicanos: el Consulado en Houston tendrá jornada de vacunación gratis en marzo 2026

El Consulado General de México en Houston reafirma su compromiso con el bienestar de la comunidad al anunciar una nueva jornada de salud gratuita en marzo. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a esquemas de vacunación esenciales para connacionales y sus familias, y eliminar barreras de costo o estatus migratorio en un entorno seguro y familiar.

La fecha: el Consulado en Houston tendrá jornada de vacunación gratuita en marzo

Las autoridades consulares de México en Houston organizan una jornada de vacunación general para niños, adolescentes y adultos. Este servicio se llevará a cabo el próximo viernes 13 de marzo, según las redes sociales del Consulado.

La jornada de vacunación en el Consulado de Houston se realizará el 13 de marzo de 2026 (Archivo) WMCORTiNA

Los interesados deberán acudir a la oficina del Consulado General de México ubicada en 3200 Rogerdale Rd., Houston, donde no se pedirán requisitos cita previa ni seguro médico.

El horario de atención para la jornada de vacunación será de 9 a 13 hs, y se implementa a través de los servicios de la Ventanilla de Salud, en conjunto con el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME, por sus siglas en español).

En este espacio, los asistentes podrán proteger su salud y recibir orientación médica preventiva sin necesidad de realizar trámites complejos.

Qué vacunas estarán disponibles en la jornada del 13 de marzo

Según informaron desde el Consulado, las vacunas que cuentan con amplios valores en las farmacias se aplicarán de forma gratuita en la sede, por lo que resulta primordial acceder a este servicio.

Las vacunas que se aplicarán el 13 de marzo son las siguientes:

Meningitis (MCV4) : en las farmacias posee un valor que ronda entre los US$100 y US$150.

: en las farmacias posee un valor que ronda entre los US$100 y US$150. Hepatitis A y B : en farmacias cuesta US$72.

: en farmacias cuesta US$72. Difteria, tétanos, tos ferina (Tdap) : se consigue por US$60.

: se consigue por US$60. Tétanos y Difteria (Td) : ronda los US$143.

: ronda los US$143. Influenza : cuesta US$20 en farmacias.

: cuesta US$20 en farmacias. Sarampión, Rubeola, Paperas (MMR ): alcanza un valor entre US$78 y US$225

): alcanza un valor entre US$78 y US$225 Meningitis B: cuesta US$150.

Las vacunas suelen ser costosas, pero en el Consulado de Houston se aplicarán de forma gratuita (Instagram/@consulmexhouston)

Por qué son importantes estas vacunas para la comunidad

Vacuna meningocócica tetravalente (MCV4): es crucial porque protege contra la bacteria Neisseria meningitidis, causante de meningitis y septicemia, enfermedades graves que pueden causar la muerte en pocas horas o secuelas permanentes como daño cerebral y sordera, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, por sus siglas en español).

tetravalente (MCV4): es crucial porque contra la bacteria Neisseria meningitidis, causante de meningitis y septicemia, enfermedades graves que pueden o secuelas permanentes como daño cerebral y sordera, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, por sus siglas en español). Hepatitis A y B: previenen infecciones hepáticas graves, cronicidad, cirrosis y cáncer de hígado .

previenen infecciones . Vacuna Tdap : previene difteria, tétanos y tos ferina , enfermedades graves que causan parálisis, dificultad respiratoria, tos incontrolable o la muerte . Es vital aplicar refuerzos en adolescentes, adultos y especialmente a mujeres embarazadas para proteger a los bebés recién nacidos, expuso el IMSS.

: , enfermedades graves que causan . Es vital aplicar refuerzos en adolescentes, adultos y especialmente a mujeres embarazadas para proteger a los bebés recién nacidos, expuso el IMSS. Tétanos y la Difteria (Td): protege contra la parálisis, insuficiencia cardíaca y la rigidez muscular dolorosa . Requiere refuerzos cada 10 años para mantener la inmunidad en adultos y adolescentes.

(Td): protege . Requiere refuerzos cada 10 años para mantener la inmunidad en adultos y adolescentes. Vacuna contra la influenza: debe aplicarse de forma anual para evitar hospitalizaciones e incluso la muerte.

debe aplicarse de forma anual para evitar Vacuna MMR (triple vírica): protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas . La inmunización se aplica en dos dosis, proporciona protección de por vida; y previene neumonía, sordera y defectos congénitos.

(triple vírica): protege . La inmunización se aplica en dos dosis, proporciona protección de por vida; Meningitis B: protege contra una infección bacteriana grave que puede provocar la muerte en 24-48 horas o dejar secuelas permanentes como daño cerebral, sordera o pérdida de extremidades. Es especialmente importante para lactantes, adolescentes y personas con sistema inmune comprometido.

Las vacunas estarán disponibles para niños, adolescentes y adultos (Archivo)

Cuáles son los servicios que ofrece la Ventanilla de Salid

Con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español), la Ventanilla de Salud en Houston ofrece asistencia médica integral a la comunidad hispana y prioriza la atención de quienes carecen de cobertura de seguro médico.

Esta ventanilla opera en horarios de lunes a viernes de 9 a 13 hs. Para obtener más informes se puede llamar al teléfono 713-271-6800 y marcar la extensión 3101.

Dentro de los principales servicios que se pueden encontrar en estas oficinas son:

Servicios de diagnóstico en clínicas móviles (detección de enfermedades).

Ferias de salud o eventos de inscripción a programas públicos de salud.

Información y referencias sobre programas de nutrición, derechos del consumidor, cuentas de hospital, entre otros.

Jornadas de vacunación.

Exámenes de la vista.