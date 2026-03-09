¿Adiós Greg Abbott vs. Hinojosa? Quién va ganando en las encuestas hoy tras las elecciones primarias en Texas

Las elecciones primarias en Texas definieron los candidatos de cara a los comicios generales de noviembre, con Greg Abbott y Gina Hinojosa por el Partido Republicano y el Partido Demócrata, respectivamente. Ahora, los contendientes se enfrentarán en una votación que podría estar más reñida que las últimas en esa jurisdicción. Las encuestas más recientes muestran que el gobernador lleva una leve ventaja, pero el estrecho margen podría acortarse en los siguientes meses.

Elecciones en Texas: quién va ganando en las encuestas entre Hinojosa y Abbott

Como principal figura del Partido Republicano en Texas y aliado del presidente Donald Trump, el gobernador se impuso en las últimas tres elecciones, en todas con un margen de más de diez puntos. En los próximos comicios el escenario podría ser diferente, ya que frente a él estará Hinojosa, una demócrata que cobra fuerza entre los trabajadores y los votantes latinos.

Greg Abbott lleva una ventaja frente a Gina Hinojosa en las últimas encuestas realizadas en Texas Instagram @ginafortexas - AP Foto/LM Otero

Las últimas encuestas elaboradas en el Estado de la Estrella Solitaria exhiben un escenario que favorece a Abbott:

El sondeo elaborado entre el 13 y el 22 de febrero por el University of Texas at Tyler Center for Opinion Research muestra que el gobernador cuenta con el 49% de la intención de voto frente al 41% de la demócrata . Esto representa una ventaja de ocho puntos porcentuales. En ese mismo informe, un 10% de los electores registrados se declara indeciso.

. Esto representa una ventaja de ocho puntos porcentuales. En ese mismo informe, un 10% de los electores registrados se declara indeciso. Otro sondeo, realizado por la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston del 20 al 31 de enero, coloca a Abbott con el 49%, por encima de Hinojosa, que mantiene el 42% , lo que implica una distancia de siete puntos.

, lo que implica una distancia de siete puntos. Del lado demócrata, una encuesta de la consultora GBAO, en un trabajo de campo realizado del 26 de enero al 3 de febrero y patrocinado por un demócrata, muestra un panorama más ajustado. En este informe, el gobernador registra un 46% frente al 43% de Hinojosa, una diferencia de apenas tres puntos.

Por otro lado, el voto latino, de gran incidencia en uno de los estados con la población inmigrante más numerosa, podría modificar el panorama actual.

Según investigaciones citadas por CBS News, en los últimos meses los líderes latinos observaron un desplazamiento en todo el estado del 10% al 15% de sufragantes hispanos, quienes abandonaron al Partido Republicano para votar por el Partido Demócrata.

La razón principal detrás de esta realidad, según los líderes, es su desaprobación a los esfuerzos de control migratorio bajo la administración Trump y la falta de una reforma migratoria sensata en el Congreso.

Los resultados de las elecciones primarias en Texas

En los comicios celebrados el 3 de marzo, tanto Abbott como Hinojosa se impusieron en sus respectivas internas. Por el lado del Partido Republicano, el actual gobernador demostró su vigencia política al obtener el 81,8% de los votos cuando el conteo alcanzaba el 93%.

Por su parte, Hinojosa alcanzó el 59% de los sufragios con el 90% de las mesas escrutadas. Con estos resultados, ambos líderes reaccionaron a su manera.

En su cuenta de X, el mandatario estatal celebró la victoria con un mensaje irónico. "Es hora de calentar los motores“, escribió, en alusión a su apodo “Hot Wheels”.

La candidata demócrata, que buscará destronar al republicano tras tres períodos al frente de la gobernación, comentó en la misma red social: “Es oficial: nos enfrentaremos a Greg Abbott en noviembre. Pero ya me he enfrentado a Abbott antes, y he ganado, así que sé que con el apoyo de los trabajadores tejanos, podemos acabar con su era de corrupción".

Gina Hinojosa tildó de mentiroso al gobernador Abbott

Al margen del voto latino, Hinojosa cuenta con el apoyo de los sindicatos de los trabajadores. En su página web oficial, la Federación Estadounidense de Maestros de Texas (AFT, por sus siglas en inglés) celebró la victoria. La agrupación brindó detalles del evento que llevó a cabo el 4 de marzo para festejar el triunfo junto con la AFL-CIO de Texas, SEIU Texas, la Federación Laboral del Área de la Costa del Golfo de Texas (GCALF), el Distrito 6 de CWA y UNITE HERE Local 23.

Los dos candidatos para las elecciones en Texas: breve repaso de Hinojosa y Abbott

La líder demócrata que comenzó su carrera para evitar que cerraran la escuela primaria a la que asistía su hijo debido a recortes presupuestarios tiene una vinculación familiar con la política:

En 2012, ganó un puesto en la Junta Escolar Independiente de Austin, impulsada por la situación de las instituciones educativas.

Con raíces latinas, su padre, Gilberto Hinojosa, fue presidente del Partido Demócrata de Texas y anteriormente funcionario público en el mismo Valle del Río Grande.

y anteriormente funcionario público en el mismo Valle del Río Grande. Se graduó de la University of Texas de Austin , donde obtuvo una licenciatura , y luego consiguió su título de abogada en la George Washington University Law School .

, donde obtuvo una , y luego . En su campaña, promete fortalecer la educación pública; ampliar el acceso a la salud; mejorar las condiciones laborales y apoyar a trabajadores; y reforzar la ética gubernamental y el gasto público orientado a la gente.

Hinojosa, con raíces latinas, es la hija del expresidente del Partido Demócrata; Abbott es el actual gobernador y se impuso con un margen superior a los 10 puntos en las últimas tres elecciones Facebook Greg Abbott/Rep. Gina Hinojosa

Por su lado, Abbott, que venció en las últimas tres elecciones generales para la gobernación y busca su cuarto mandato, lleva una larga trayectoria en Texas: