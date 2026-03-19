Esperado por los venezolanos: Copa Airlines anunció vuelos directos a dos importantes ciudades desde abril

En las últimas horas, Copa Airlines anunció que sus vuelos directos a Barquisimeto y Valencia, en Venezuela, se reanudarán. La aerolínea contempla un plan escalonado que comenzará entre abril y mayo de 2026.

Cronograma del plan de vuelo propuesto por Copa Airlines

Después de meses de dificultades diplomáticas y ajustes operacionales que definieron el final del 2025, la empresa panameña se volverá a conectar con 85 sitios en el extranjero por medio de su centro de conexiones ubicado en Ciudad de Panamá. De esta manera, une nuevamente al occidente y al centro venezolano.

La empresa panameña se volverá a conectar con más de 80 sitios en el extranjero por medio de su centro de conexiones ubicado en Ciudad de Panamá DPA

La reactivación será de forma escalonada durante el segundo trimestre de 2026. Según informó la empresa en un comunicado difundido por la agencia EFE, el primer destino en retomar la actividad será Valencia, a partir del próximo 5 de abril.

Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena operarán inicialmente con cinco frecuencias semanales (martes, jueves, viernes, sábado y domingo), con el objetivo de alcanzar un servicio diario para el mes de junio.

Por su parte, la conexión con Barquisimeto iniciará el 4 de mayo desde el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara. En este caso, la frecuencia será de tres vuelos por semana, programados para los días lunes, jueves y sábados.

Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena operarán inicialmente con cinco frecuencias semanales (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

“Regresar a Valencia y Barquisimeto representa un paso fundamental en nuestro compromiso con Venezuela. Estas ciudades son parte esencial de nuestra operación en el país“, destacó Roberto Pulido, gerente general de la aerolínea en el país. Por otro lado, explicó que esta expansión acerca a la compañía a los niveles de operatividad previos a la crisis de 2024.

Cuánto costará viajar a Valencia y Barquisimeto

Para ambos destinos, Copa Airlines ha fijado un precio base de US$569,60 para pasajes de ida y vuelta. Este valor corresponde a la tarifa "Económica Basic“, una de las más buscadas por los viajeros frecuentes.

La aerolínea Copa Airlines ya habilitó los vuelos en su página web oficial Copa Airlines

Recuperación del espacio aéreo en Venezuela

El anuncio se dio tras un periodo rodeado de turbulencias. La aerolínea debió suspender gran parte de sus rutas hacia Venezuela en diciembre de 2025, en medio de un clima de alta tensión geopolítica.

Sin embargo, la mejora en las condiciones operativas permitieron que, desde enero del año 2026, se restablecieran progresivamente los servicios hacia Caracas, donde actualmente mantiene tres frecuencias diarias, y Maracaibo.

Con la incorporación de estas dos ciudades, los pasajeros del interior del país recuperan el acceso directo a una red que incluye 17 destinos en Estados Unidos y las principales capitales de América Latina.

Copa Airlines anunció, según información difundida por EFE, la reanudación de sus vuelos directos desde Panamá hacia Valencia y Barquisimeto, en Venezuela Matias Delacroix - AP

La noticia, además de beneficiar gratamente al sector turístico, representa un alivio logístico para el sector corporativo y las familias que dependen especialmente de la conectividad internacional para sortear las dificultades de traslado terrestre dentro de Venezuela. Se espera que la aerolínea habilite más destinos para viajar a lo largo de este año.