“Buscados”: la polémica estrategia de Greg Abbott para traer de regreso a los demócratas que abandonaron Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó una polémica e inédita estrategia para forzar el regreso de legisladores demócratas que abandonaron el Estado de la Estrella Solitaria con el objetivo de bloquear la aprobación de un nuevo mapa electoral. Desde la cuenta oficial de la oficina de prensa del mandatario estatal republicano, se publicó una imagen que imita el típico un cartel de “se busca”, reservado para criminales prófugos de la Justicia.

El polémico mensaje de Greg Abbott contra los legisladores demócratas que abandonaron Texas

La oficina de prensa del gobernador publicó este martes por la tarde en redes sociales un mensaje dirigido a los habitantes de Houston. “¡Atención, habitantes de Houston!“, comenzaba el posteo, donde se indicaba que la representante Jolanda Jones llevaba más de una semana sin presentarse al pleno.

El cartel de "se busca" que publicó la oficina del gobernador Abbott x.com/GovAbbottPress

El texto, acompañado por un cartel con formato de “se busca”, pedía que cualquier persona que la viera llamara a la línea de información para que las autoridades pudieran “regresarla” al Capitolio.

La difusión de esta publicación, que buscó ironizar la situación, generó reacciones encontradas: desde quienes celebraron la iniciativa de la administración Greg Abbott hasta quienes la consideraron una muestra de desprecio por el debate legislativo.

Qué sucede en la legislatura texana ante la ausencia de legisladores demócratas

La crisis se desencadenó luego de que los demócratas del Congreso estatal decidieran abandonar la Cámara el 3 de agosto y trasladarse a otros estados demócratas, como Illinois, Nueva York, Massachusetts y California, con el objetivo de impedir que se alcanzara el quorum necesario para sesionar.

La medida buscaba frenar la aprobación de un plan de redistribución de distritos que podría otorgar cinco nuevos escaños mayoritarios a los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El martes 12 de agosto, por quinta vez en más de una semana, la Cámara baja no logró el quorum necesario para iniciar la sesión, según indicaron desde CBS .

. Ante la falta de avances, líderes republicanos anunciaron que, si el próximo viernes 15 de agosto a las 10 hs la situación no cambiaba, tanto la Cámara baja como el Senado darían por terminada la sesión especial.

Pese al boicot, Abbott advirtió que convocará de inmediato a una segunda sesión especial, con la misma agenda y la posibilidad de incluir más temas “críticos para los texanos”.

La legislatura de Texas tampoco pudo sesionar el martes 12 de agosto BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En el Senado, nueve de los 11 demócratas también abandonaron el recinto en señal de apoyo, justo cuando estaba por votarse el nuevo mapa electoral. Sin embargo, dos permanecieron, lo que permitió mantener el quorum y aprobar el plan de los nuevos mapas por 19 votos contra dos.

La postura de Abbott deja en claro que la disputa no se resolverá con facilidad. En su comunicado oficial del 12 de agosto, el gobernador aseguró que la segunda sesión especial repetirá íntegramente los puntos de la primera, con la posibilidad de ampliar los temas. Esto incluye la reforma electoral y la aprobación de un paquete de ayuda por inundaciones, que se vio bloqueado por el conflicto.

De caerse la sesión especial, Abbott planea convocar una nueva Alex Brandon - AP

Por su parte, los demócratas insisten en que el gobernador podría destrabar la situación si aceptara votar primero el proyecto de alivio por inundaciones antes de abordar la redistribución de distritos. Sin embargo, la negativa republicana llevó el enfrentamiento a un punto muerto.