Cambian las reglas de la CBP en Laredo: la medida que beneficia a quienes pasan por la frontera en Texas

Los viajeros que transiten la frontera de Texas cuentan con una buena noticia: el puerto de entrada de Laredo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) amplió el horario del centro para inscribirse en un popular programa. Se trata de la inspección rápida de la red electrónica segura para viajeros confiables SENTRI.

Qué trámites se pueden hacer en la frontera de Texas y cuáles son los horarios de CBP

La CBP anunció la actualización de los horarios del centro de inscripción SENTRI, que tiene el objetivo de agilizar el ingreso de los viajeros a Estados Unidos, siempre que obtengan la aprobación previa de las autoridades. En el puerto de entrada de Laredo, este sistema opera hace 18 años y recientemente incrementó su atención.

Los viajeros del puerto de entrada de Laredo podrán solicitar SENTRI con un horario más ampliado de la CBP CBP - CBP

La oficina que amplió su horario de operaciones se encuentra en el puente Juárez-Lincoln, en el 400 San Eduardo Avenue en Laredo. Los interesados también pueden contactar a la sucursal al (956) 523-7399.

En un comunicado oficial el miércoles 19 de noviembre, la CBP detalló los horarios de atención del centro de inscripción de Sentri en la frontera texana:

De lunes a viernes : de 8 horas a 18 hs (hora local).

: de 8 horas a 18 hs (hora local). Sábados y domingos: de 8 hs a 16 hs.

El programa SENTRI está destinado a reducir los tiempos de espera en los puertos de entrada a EE.UU. En las instalaciones de Laredo, los solicitantes podrán pedir que se revisen sus peticiones, agendar citas para las entrevistas, obtener la verificación de los datos biométricos y finalizar los procesos.

El comunicado de la CBP sobre la ampliación de horarios en el centro de Laredo, Texas

Este sistema permite el ingreso expedito a EE.UU. de viajeros que presenten bajo riesgo a través de la utilización de los carriles principales exclusivos en el puerto de entrada fronterizo.

El director del puerto de Laredo, Alberto Flores, elogió la labor de la CBP. “Nos comprometemos a brindar un servicio excepcional a nuestros viajeros de confianza. Al ampliar el horario del centro de inscripción SENTRI, ofrecemos mayor flexibilidad y accesibilidad para que los solicitantes completen el proceso", señaló.

Los viajeros que transiten la frontera de Texas para ingresar a EE.UU. pueden optar al programa SENTRI Facebook/US Border Patrol Laredo Sector

Cómo solicitar el programa SENTRI para cruzar la frontera de Texas

La CBP detalló el proceso a seguir para la inscripción al programa de viajeros confiables. Los pasos son:

Crear una cuenta en el Programa de Viajeros Confiables (TTP).

Completar la solicitud, con una verificación de antecedentes penales.

Abonar la tarifa indicada en el sistema.

Recibir la aprobación de la CBP.

Agendar una entrevista en un centro de inscripción SENTRI.

En el encuentro con los oficiales de la agencia, los solicitantes deben presentar un pasaporte válido y vigente y otra identificación de identidad como la licencia de conducir o el DNI. Si no se posee el primer documento, las autoridades indican que se aporte otro papel de entrada a EE.UU. que esté vigente. Los residentes permanentes legales tienen que presentar la green card.

En tanto, también se deben incluir la matrícula del vehículo y un comprobante de seguro de automóvil estadounidense que haya sido emitido por una compañía autorizada.