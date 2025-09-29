Cuál es el mejor estado para visitar en otoño en Estados Unidos, según Time Out

Estados Unidos tiene lugares mágicos con paisajes hermosos para disfrutar en otoño. Es por eso que la revista Time Out reveló cuál es el mejor estado para visitar en esta temporada, en la que los árboles adquieren preciosos tonos naranjas y rojos, mientras que los alojamientos, vuelos y actividades suelen ser más accesibles.

Este es el mejor estado para visitar en otoño 2025 en Estados Unidos, según un ranking

En su edición 2025, el ranking de Time Out destacó que Nuevo México es uno de los estados más asequibles y culturalmente ricos para visitar en septiembre, octubre y noviembre. Las temperaturas en este lugar suelen rondar los 72 °F (22.2 °C).

Nuevo México es un destino único para visitar en otoño (Instagram/@newmexicotrue)

Nuevo México ofrece una gran variedad de actividades para el otoño: desde conocer la historia de los ovnis hasta reservar una estadía en un edificio de adobe centenario, recorrer la impresionante naturaleza o participar en uno de los festivales más singulares del planeta.

Con acogedores pueblos de montaña, aguas termales y paradas obligatorias en la carretera como Hatch, la “Capital mundial del chile”, como se la conoce, resulta perfecta para viajes por carretera o vuelos, señaló Time Out.

Entre los destinos imperdibles en Nuevo México durante el otoño, la revista destacó:

Santa Fe

Ubicada en las faldas de la sierra de Sangre de Cristo, es ideal para disfrutar de la gastronomía local, de la mezcla de arquitectura colonial española y de los barrios históricos de adobe de color tierra. También se encuentra allí el Museo Georgia O’Keeffe, dedicado a su legado artístico y al modernismo estadounidense.

El Georgia O'Keeffe Museumo es una de las atracciones de las atracciones de Santa Fé (Instagram/@keeffemuseum)

Festival de Globos de Albuquerque

Uno de los festivales de globos aerostáticos más grandes del mundo, con colores vibrantes y entre los eventos más fotografiados del planeta. Se celebra del 4 al 12 de octubre, reúne a personas de todo el mundo y participan más de 500 globos aerostáticos.

En octubre se lleva a cabo el Festival Internacional de Globos de Albuquerque, un evento con más de 500 y que reúne a personas de todo el mundo (Instagram/@discovering49)

Los destinos más atractivos para visitar en Nuevo México

En la Tierra del Encanto, existen tres escapadas destacadas imperdibles para las próximas vacaciones, de acuerdo con Travel Off Path:

Mesilla

A menos de una hora del Aeropuerto Internacional de El Paso, se puede disfrutar de la cocina local, recorrer tiendas y realizar caminatas por las montañas Organ. En Double Eagle se pueden probar margaritas picantes y jalapeños rellenos.

La plaza principal, con la Basílica de San Albino y boutiques y museos, completa la experiencia.

La Basílica de San Albino en Mesilla se encuentra en la histórica plaza principal (Instagram/@kike_reyes85)

Taos

Sitio protegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en español), con paisajes imponentes, casas de adobe tradicionales y plazas pintorescas.

Los asentamientos de adobe, con viviendas y edificios ceremoniales, representan la cultura de los indios Pueblo de Arizona y Nuevo México. Es un destino ideal para los amantes de la observación de hojas: en el Círculo Encantado se encuentra una de las mejores vistas de álamos dorados.

Taos es el único pueblo nativo americano vivo que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y Monumento Histórico Nacional (Instagram/@carreteras_infinitas_usa)

Ruidoso

Un pueblo de montaña perfecto para disfrutar del otoño lejos del estrés de la ciudad. Con clima fresco para hacer senderismo, cabañas acogedoras y dos lagos para paseos panorámicos y pesca.

El complejo Inn of the Mountain Gods es el alojamiento más popular, con paseos en barco, espectáculos en vivo, restaurantes y actividades de entretenimiento.

Ruidoso es el destino perfecto para escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza (Instagram/@stuffedsuitcase)

Los destinos más populares parapara visitar en otoño en EE.UU.

La revista Time Out, destacó en su listado otros sitios imperdibles para el otoño en Estados Unidos, ya que el clima templado permite recorrer los lugares sin la presión de los vacacionistas en temporadas altas (como en verano).

Entre los destinos que destacan se encuentran:

Ciudad de Nueva York

Siempre es un buen destino, pero en otoño adquiere un tono ámbar único. Destaca el Desfile Canino de Halloween en Tompkins Square, donde los perros y sus dueños sorprenden con disfraces cada vez más creativos. Cabe recordar que en noviembre se celebrarán las elecciones a la alcaldía, por lo cual los ojos del país estarán puestos en la ciudad de la Gran Manzana.

San Francisco

Ofrece clásicos como el puente Golden Gate, Alcatraz y los leones marinos del muelle 39. Además, se celebra el Hardly Strictly Bluegrass Festival en el Golden Gate Park, con artistas de renombre como Emmylou Harris y Robert Plant, de Led Zeppelin.

Este año, el Hardly Strictly Bluegrass Festival se realizará del viernes 3 al domingo 5 de octubre de 2025, y entre los artistas confirmados figuran Courtney Barnett, Margo Price, Nathaniel Rateliff y Trampled by Turtles.