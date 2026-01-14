Cuál es el precio de Starlink en Texas en enero 2026: el internet satelital de Elon Musk

A mediados de enero de 2026, la empresa de internet satelital de Elon Musk, Starlink, dispone de varios planes para los estadounidenses. En Texas y otras áreas de EE.UU., los precios suelen oscilar en rangos que van desde aproximadamente US$50 por datos limitados hasta US$165 por mes por cobertura ilimitada.

El servicio de internet satelital de Musk: cuál es el precio de Starlink en Texas en enero 2026

El proveedor de internet por satélite se volvió ampliamente popular en los últimos años debido a que ofrece conexión de alta velocidad y baja latencia en ubicaciones remotas y rurales. El servicio también está disponible en Texas, en donde Musk tiene registradas varias de sus empresas en la actualidad.

Starlink, de Elon Musk, brinda conexión a internet a lugares remotos y de difícil acceso X: @starlink

En enero de 2026, los precios publicados en la web oficial muestran planes similares en varias regiones de EE.UU., incluyendo Texas.

Residential Lite : US$80 por mes. Disponible en determinadas áreas, tiene datos limitados y una calidad de internet más baja en horas pico.

: US$80 por mes. Disponible en determinadas áreas, tiene datos limitados y una calidad de internet más baja en horas pico. Residential : US$120 por mes. Para uso doméstico completo, datos ilimitados con prioridad normal.

: US$120 por mes. Para uso doméstico completo, datos ilimitados con prioridad normal. Roam 50GB : US$50 por mes. Para conexiones móviles y uso temporal. Después de usar los 50GB el usuario puede pagar internet extra. Funciona en carretera o diferentes locaciones dentro del país.

: US$50 por mes. Para conexiones móviles y uso temporal. Después de usar los 50GB el usuario puede pagar internet extra. Funciona en carretera o diferentes locaciones dentro del país. Roam Unlimited: US$165 por mes. Para uso móvil, intenso o constante, con datos ilimitados mientras el cliente se mueve. Permite usar internet mientras se desplaza.

Según figura en su sitio web oficial, actualmente en algunas ubicaciones de Texas se cobra un recargo por alta demanda. Este monto de US$500 puede dejar de estar vigente en los próximos meses.

Al margen del servicio para el hogar, existen las opciones para empresas. En este caso, ofrece alternativas de Priority Local, orientadas a operaciones terrestres y en viajes regionales, aunque no están optimizadas para mar o global. Los precios varían de US$65 (50 GB) hasta US$540 por mes.

También dispone de planes más costosos para las compañías que busquen adquirir los servicios. Bajo el nombre de Global Priority, esta opción incluye movilidad internacional y cuenta con valores que van desde US$250 hasta US$2150 mensuales.

Cabe destacar que los costos finales pueden variar según la disponibilidad específica en cada dirección, y algunos planes no aparecen hasta que se verifica la ubicación en el sitio.

Starlink dispone de internet satelital tanto para los hogares como para las empresas freepik

A su vez, existe un plan de 12 meses, disponible en ciertas áreas del país norteamericano, según la empresa de Elon Musk. Esta oferta solo está abierta para nuevos clientes o usuarios existentes que se registren para una nueva línea de internet.

Al comprometerse a contratar el servicio durante un año, el cliente recibe un equipo de instalación completamente gratis.

Cómo contratar Starlink en Texas en enero 2026

El primer paso para contratar el servicio es comprar un equipo, que incluye la antena o satélite (conocida como ”Dish”), el router wifi y todos los cables. El kit se comercializa a través de Starlink y minoristas autorizados, como Home Depot, donde su precio de referencia es de US$350.

No obstante, si contrata el plan de 12 meses, no deberá abonar el costo del equipo, aunque sí el envío y los cargos relacionados.

El cliente debe comprar un equipo de Starlink para acceder al servicio de internet satelital que ofrece la empresa de Elon Musk @starlink

Una vez que el usuario verifica que existe cobertura en su área dentro del sitio web oficial, tendrá que elegir el plan que desea contratar.

Al completar esta comprobación, la persona deberá pagar el monto especificado por la compañía y en un plazo de cuatro a cinco días recibirá el equipo.

Paso a paso: la guía para instalar el kit de Starlink en su hogar

Cuando el kit llega a su hogar, el proceso de la instalación es fácil y consiste en la modalidad “plug‑and‑play”:

Colocar la antena en un lugar despejado con buena vista al cielo .

en un lugar . Conectar el router y los cables .

. Encender el equipo y abrir la aplicación de Starlink (iOS o Android) para configurar.

y (iOS o Android) para configurar. La app guía el proceso de calibración y conexión a internet.

Una vez instalado el equipo, la persona puede conectarse al Wi‑Fi o mediante cable Ethernet al router y disfrutar del plan de internet que contrató.