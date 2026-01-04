El gesto de Elon Musk en Venezuela: ofrece internet Starlink gratis tras la caída de Maduro

Elon Musk, director general y arquitecto de productos de Tesla, Inc., confirmó que ofrecerá servicio gratuito de internet satelital en todo el territorio venezolano durante un mes. La medida busca garantizar la conectividad de los ciudadanos tras la captura de Nicolás Maduro.

El comunicado de Elon Musk sobre el servicio gratuito para venezolanos

La noticia fue confirmada por Musk a través de su cuenta de X. Allí, aseguró que hasta el 3 de febrero brindará servicio gratuito a los ciudadanos venezolanos “en apoyo al pueblo de Venezuela”.

El servicio gratuito para los venezolanos estará disponible hasta el 3 de febrero X/@elonmusk

Starlink ofrece planes para el hogar y para contar con conexión durante los viajes. Para contar con un internet rápido y confiable en el uso doméstico diario, el costo varía entre los US$80 y US$120 mensuales, según consigna el sitio web de la compañía. Hasta el 3 de febrero, el servicio en Venezuela será totalmente gratuito.

La reacción de Musk a la captura de Nicolás Maduro y el rechazo a Gustavo Petro

Musk mostró su apoyo a la captura de Maduro horas después de confirmarse. Por medio de su cuenta de X, expresó que este paso ayudará a los venezolanos a “tener la prosperidad que merece”.

Musk reaccionó a las primeras fotos de Nicolás Maduro detenido Truth Social/@realDonaldTrump

”¡Felicitaciones, presidente Trump! Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro para los dictadores malvados del mundo", señaló el empresario. ”Es reconfortante ver a tantos venezolanos celebrando la liberación de su país de un tirano brutal", agregó.

Luego cuestionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien criticó la operación estadounidense en Venezuela.

Punto por punto: cómo fue la intervención militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa

En una conferencia de prensa, la administración Trump reveló los detalles de cómo se llevó a cabo la misión para detener a Nicolás Maduro.

En ese sentido, el presidente Donald Trump reconoció que había aprobado la operación cuatro días antes, pero los planificadores militares y de inteligencia sugirieron esperar a que mejorara el clima y disminuyera la nubosidad.

La base aérea La Carlota, Fuerte Tiuna y el Aeropuerto de Higuerote fueron algunas de las zonas bombardeadas JOSE ABREU� - @Jabreu89 / X�

A las 22.45 del viernes 2 de enero, Trump dio el visto bueno final a lo que se conocería como Operación Determinación Absoluta, según informó a la prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

De esta manera, 150 aviones despegaron desde 20 bases alrededor del hemisferio occidental, incluidos aviones F-35 y F-22 y bombarderos B-1 para la misión. Así, iniciaron los ataques aéreos en la madrugada del 3 de enero a objetivos militares, como la base aérea La Carlota en Caracas.

Se utilizaron 50 aviones desde 20 bases alrededor del hemisferio occidental y aviones F-35 y F-22 para la misión JUAN BARRETO� - AFP�

A la 1 del sábado, las tropas llegaron al complejo de Maduro, en el centro de Caracas. Una vez que arribaron, las tropas -junto con agentes del FBI- se dirigieron a la residencia, que Trump describió como una “fortaleza muy bien custodiada”.

“Simplemente, ingresaron a la fuerza, y entraron en lugares donde era imposible entrar, ya sabes, con puertas de acero instaladas precisamente para eso”, dijo Trump. “Los desmantelaron en cuestión de segundos”.