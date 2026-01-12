LA NACION

American Airlines ofrece wifi gratis, pero no para todos los pasajeros: quiénes pueden conectarse

La compañía dio a conocer que algunos usuarios podrán compartir contenido y mantenerse conectados a la red durante todo el viaje

La conexión a internet a varios pies de altura ya no es un lujo exclusivo, pero tampoco es una garantía para todos. American Airlines sigue los pasos de sus competidores como Delta y United, y comenzó a desplegar servicios de wifi gratuito en sus vuelos locales. La aerolínea diseñó un modelo de acceso segmentado que prioriza a ciertos grupos de viajeros.

Quiénes tendrán acceso a internet en American Airlines

El servicio de wifi gratuito de American Airlines estará disponible a partir de enero 2026, primero en sus aviones de fuselaje estrecho y jets regionales de dos clases. El programa está bajo el patrocinio de AT&T y lo proporcionan Intelsat y Viasat, consignó Daily Travelling News.

American Airlines detalló que el servicio patrocinado también se presentará en los nuevos Boeing 787-8 y 787-9. La empresa señaló que la relación previa con AT&T facilitó la colaboración para extender la conectividad a bordo, indicó Arecoa.

A partir de este mes, solo los miembros de AAdvantage podrán disfrutar del servicio de internet satelital de alta velocidad gratuito en más de 2 millones de vuelos de American Airlines al año, explicó la compañía en comunicado oficial.

“Una vez finalizado el despliegue, todos los miembros de AAdvantage podrán mantenerse conectados, transmitir y compartir contenido prácticamente en cualquier lugar de su viaje de forma gratuita”, explicó Heather Garboden, directora de atención al cliente.

Cómo se hace el registro para acceder al servicio

Acceder a Wifi gratuito es fácil a través del portal actualizado de American Airlines, donde los clientes deberán iniciar sesión con su número AAdvantage y contraseña, y luego seleccionan “wifi gratuito” para comenzar a navegar.

El nuevo portal se diseñó para ofrecer velocidad, fiabilidad y simplicidad, lo que facilita la conexión durante el vuelo. Aquellos que no son miembro de AAdvantage, pueden unirse y registrarse antes del viaje o directamente desde el asiento durante el vuelo.

Ser miembro de este programa de fidelización, ofrece otros beneficios como embarque prioritario, la acumulación de millas para alcanzar el estatus Élite y el canje de millas por viajes, ascensos de clase y paquetes vacacionales.

Aerolíneas estadounidenses que ofrecen wifi a sus clientes

La mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses ofrecen wifi gratuito o de pago. Alguna de ellas son las siguientes, según USA Today:

  • Alaska Airlines: ofrece wifi gratuito de la empresa Starlink en la mayoría de los vuelos por US$8. La aerolínea espera que para 2027 pueda brindar el servicio de internet gratuito a los miembros del programa de fidelización Atmos en todos sus vuelos.
  • Breeze Airways: esta aerolínea ofrece el servicio de internet gratuito a los usuarios que usen los vuelos operados por Airbus A220.
  • Delta Air Lines: brinda wifi gratuito a los miembros de SkyMiles en casi todos los vuelos.
  • Hawaiian Airlines: es otra de las aerolíneas estadounidenses que comenzaron a implementar el servicio de wifi gratuito en sus vuelos.
  • JetBlue: cuenta con wifi gratuito a todos los pasajeros en todos los vuelos.
  • Spirit Airlines: esta aerolínea ofrece el servicio de internet, pero a diferencia de sus competidores, los planes para acceder al wifi comienzan en los US$5,99.
  • Southwest Airlines: cuenta con wifi gratuito a los miembros de Rapid Rewards. Los pasajeros también pueden comprar un pase para acceder al wifi desde el despegue hasta el aterrizaje por US$8.
  • United Airlines: ofrece servicios gratuitos para el portal de la aerolínea. Para otros tipos de navegación, la aerolínea cobra US$8 por vuelo para los miembros de MileagePlus y US$10 para los no miembros.

Por otra parte, entre aquellas compañías que no ofrece wifi se encuentran Allegiant Air, Frontier Airlines y Sun Country Airlines.

