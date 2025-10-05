Cuál es la reconocida cadena mexicana que se declaró en quiebra y dónde quedan sus locales en Texas
La firma posee 16 locales en diferentes puntos de Estados Unidos y nueve de ellos se encuentran en el Estado de la Estrella Solitaria
Tras más de 35 años en la industria gastronómica, la reconocida cadena de restaurantes comida mexicana Abuelo’s se declaró en quiebra en septiembre de 2025. La firma posee nueve locales en Texas y otros siete alrededor del país norteamericano. Si bien los dueños aseguran que las sucursales funcionarán con normalidad, sus consumidores temen un cierre.
La cadena de restaurantes de comida mexicana Abuelo’s se declaró en bancarrota
Abuelo’s se declaró en bancarrota el pasado 2 de septiembre bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. La cadena de comida mexicana, que tiene 16 restaurantes en todo EE.UU., aseguró que continuará con sus operaciones con total normalidad en cada uno de los seis estados en los que tiene presencia.
De acuerdo a Daily Mail, la empresa experimentó una gran caía de clientes, lo que se tradujo en una disminución del 15,4% de sus ventas entre 2023 y 2024.
Los documentos judiciales señalaron que la firma debía a First Bank & Trust ocho millones de dólares. Además, adeudaba miles de dólares en pagos a otros inversores y compañías de alimentos.
En su apogeo, la cadena llegó a tener 40 sucursales. Sin embargo, actualmente posee solo 16 en seis diferentes estados de EE.UU.
¿Cierran los locales de Abuelo’s?
“Para asegurar un futuro sólido durante muchos años, hemos decidido acogernos al Capítulo 11. Esto es simplemente una reorganización financiera. La forma en que les atendemos no cambiará en absoluto“, enfatizó la empresa en declaraciones a Lubbock Avalanche-Journal.
En ese sentido, Abuelo’s remarcó que todos sus locales permanecerán abiertos y en completo funcionamiento. “Mantenemos nuestro compromiso de continuar la estabilidad para nuestros empleados, proveedores y clientes”, sostuvo.
En ese sentido, insistió: “Lo más importante es que nada cambia para los clientes que nos hacen ser quienes somos. Nos entusiasma seguir dándoles la bienvenida, compartiendo deliciosas comidas y creciendo junto con las comunidades que nos han apoyado. Nos honra su continua dedicación y esperamos un futuro aún más brillante juntos”.
A dónde se encuentran los nueve locales de Abuelo’s en Texas
Abuelo’s abrió su primer restaurante en 1989 en Amarillo, Texas. Sus fundadores, James Young, Chuck Anderson y Dirk Rambo, buscaban ofrecer comida casera mexicana a precios accesibles.
“El objetivo, además, era crear un lugar donde comensales de todas las edades pudieran reunirse para experimentar los sabores únicos, junto con el arte y la cultura de México”, explica la empresa en su sitio oficial.
Actualmente, los nueve restaurantes que tienen en Texas se encuentran en las siguientes locaciones:
- 4782 South 14th St., en Abilene.
- 3501 SW 45th Ave., en Amarillo.
- 1041 Oeste I-20, en Arlington.
- 4740 S. Hulen St., en Fort Worth.
- Autopista del aeropuerto 850, en Hurst.
- 4401 82nd St., en Lubbock.
- 2908 W. Loop 250 Norte, en Midland.
- 5733 State Highway 121, Edificio B, en The Colony.
- 8926 S. Broadway Avenue, Suite 129, en Tyler.
Qué otros locales posee Abuelo’s en EE.UU.
Además de sus nueve sucursales en Texas, la cadena de comida mexicana se encuentra en otros estados del país norteamericano. Tiene restaurantes en:
- Arizona: ubicado en 16092 N. Arrowhead Fountains Center Drive, en Peoria.
- Florida: al 3700 Lakeside Village Boulevard, en Lakeland.
- Kansas: 1413 N. Waterfront Parkway y otro en 452 S. Ridge Road, ambos de Wichita.
- Oklahoma: ubicado en 1531 West 81st Street, Suite A en Tulsa.
- Carolina del Sur: 740 Coastal Grand Circle, en Myrtle Beach.
