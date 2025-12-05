Cómo son los inviernos en Texas y qué posibilidad hay de que caiga nieve

El invierno en Texas es moderado en muchas zonas, con temperaturas diurnas que pueden oscilar entre aproximadamente 54 °F (12 °C) y 64 °F (18 °C) y mínimas nocturnas que suelen ir desde 36 °F (2 °C) a 46 °F (8 °C). En algunas regiones del estado pueden producirse heladas por las noches, e incluso caída de nieve ligera en algunos sectores del norte. Por su parte, en el sur y en la costa del Golfo esta estación tiende a generar un clima más templado y seco, lo que facilita actividades al aire libre.

Cómo son los inviernos en Texas: ¿es probable que nieve?

Según Snow Day Calculator, que tomó datos de diferentes áreas de Texas como Houston, Austin, Dallas y El Paso, es posible que durante este invierno boreal nieve de forma ligera y moderada en ciertas regiones de la Estrella Solitaria, sobre todo en el norte y oeste.

En zonas como Dallas ocasionalmente cae nieve durante el invierno Brett Coomer - Houston Chronicle

A su vez, el sitio agregó que, durante esta estación, en ocasiones cae nieve en el área central, donde se ubica Dallas-Fort Worth, aunque con menor frecuencia y acumulaciones más pequeñas.

Algunos kilómetros más hacia el sur, en la zona central donde se ubican Austin, Houston y San Antonio, la nieve es muy poco común y puede hallarse en contadas ocasiones.

Houston

En el invierno en Houston, las temperaturas máximas diarias suelen oscilar entre aproximadamente 64°F (18 °C) y 68 °F ( 20 °C), mientras que las mínimas diarias suelen estar entre 43 °F (6 °C) y 48 °F (9 °C), detalló Weather and Climate.

La nubosidad puede variar, con días parcialmente nublados y algunos más despejados durante la estación. La probabilidad de lluvia suele ser moderada, ya que Houston recibe precipitaciones distribuidas a lo largo de los meses invernales.

Se espera un invierno más cálido y seco de lo normal en gran parte de Texas Brett Coomer - Houston Chronicle

Dallas

En Dallas, los inviernos suelen registrar temperaturas máximas diarias suelen oscilar entre aproximadamente 37 °F y 59 °F (3 °C y 15 °C), mientras que las temperaturas mínimas diarias suelen variar entre 32 °F y 43 °F (0 °C y 6 °C).

La precipitación, destacó Visit Dallas, puede ocurrir de forma moderada, principalmente como lluvia. Aunque la nieve es rara, la ciudad presenta algunos días con nieve ligera o aguanieve durante la estación. Las condiciones de nubosidad pueden variar bastante de un día a otro.

Austin

En el invierno en Austin, las temperaturas máximas diarias suelen oscilar entre aproximadamente 59 °F y 65 °F (15 °C y 18 °C), mientras que las temperaturas mínimas diarias suelen estar entre alrededor de 42 °F y 46 °F (6 °C y7 °C), destacó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La ciudad recibe lluvia moderada distribuida a lo largo de los meses invernales; y aunque la nieve es rara y ligera, no es imposible que se produzcan algunos días con nieve o aguanieve en años atípicos.

San Antonio

En el invierno en San Antonio, detalló Visit San Antonio, las temperaturas máximas diarias oscilan entre aproximadamente 59 °F y 65 °F (15 °C y 18 °C), mientras que las temperaturas mínimas diarias suelen estar entre cerca de 41 °F y 50 °F (5 °C y 10 °C).

La precipitación invernal puede ocurrir con lluvia ligera distribuida a lo largo de la estación. La existencia de nieve es muy rara, pero no es imposible que se dé en años poco comunes. En esta ciudad, las condiciones de cielo también pueden variar entre días parcialmente nublados y despejados.

Si bien es raro que nieve en Houston, no es imposible DANIELLE VILLASANA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué se espera para este invierno en Texas

El pronóstico climático del NWS señala que este invierno podría ser más cálido y seco de lo normal en gran parte de Texas, con temperaturas por encima del promedio y menos precipitación general. Sin embargo, no se descartan olas de frío, heladas o eventos aislados de nieve en el norte y centro del estado.

Esto está vinculado a condiciones propias de fenómenos climáticos como La Niña débil. El organismo precisó que este evento podría incrementar las probabilidades de temperaturas altas y menos lluvia, pero también dar lugar a variaciones con frentes fríos temporales.

Cuándo termina el invierno en Estados Unidos

Según el Farmer’s Almanac, el invierno en Estados Unidos comenzará el domingo 21 de diciembre y se extenderá hasta el 19 de marzo de 2026.

Cabe señalar que esta publicación toma como referencia las fechas del invierno astronómico, mientras que el invierno meteorológico ya inició el 1° de diciembre y finalizará el 28 de febrero de 2026.

El invierno en Estados Unidos finalizará el 19 de marzo de 2026

¿Cómo es el resto del año en Texas?

Según el gobierno de Texas, la primavera en el Estado de la Estrella Solitaria suele ser cálida y con muchas lluvias intensas y tormentas, especialmente en el norte y centro del estado. Esto la convierte en una de las estaciones más húmedas del año en esta región.

El verano, por su parte, suele ser muy caluroso y húmedo en esta zona, con temperaturas consistentemente altas y días largos de sol. Por último, el otoño ofrece climas más agradables y templados, con un descenso gradual de temperaturas después del calor del verano.