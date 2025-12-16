¿Cuándo es el día más corto del año en Texas?

Con el avance de diciembre, Texas, todo Estados Unidos y el hemisferio norte se preparan para la llegada del invierno. Junto con el comienzo de la estación, también tendrá lugar el día más corto de 2025. El fenómeno que se presenta en estas fechas es el solsticio, que ocurre dos veces por año y marca la llegada tanto de la temporada invernal en diciembre como del verano en junio.

El día más corto del año en Texas

Según el sitio especializado Time and Date , el día más corto del año en el Estado de la Estrella Solitaria será el 21 de diciembre .

, el día más corto del año en el Estado de la Estrella Solitaria será el . La duración de la luz solar en esta jornada será distinta según la ciudad. Esto es así porque hay variaciones de minutos de acuerdo con la ubicación.

El 21 de diciembre será el día más corto del año en Texas

Al tomar como referencia a Dallas, el 21 de diciembre tendrá nueve horas, 59 minutos y 30 segundos de luz solar. Eso ocurrirá como consecuencia de la salida del sol a las 7.25 y la puesta a las 17.25 hs.

A partir de allí, paulatinamente los días se volverán más largos hasta que alcancen su pico el 21 de junio de 2026, con la llegada del verano. En ese momento, la ciudad de Dallas tendrá 14 horas, 18 minutos y 45 segundos de sol.

Más allá de algunas diferencias entre localidades sobre el tiempo de luz solar, la fecha es la misma en todo Texas.

El solsticio de invierno marca el día más corto del año en Texas

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, el solsticio se produce cuando uno de los polos de la Tierra está más inclinado hacia el Sol, y este se sitúa directamente sobre uno de los trópicos.

El solsticio de invierno marcará el día con menos tiempo de luz solar en todo el año para Texas Maxim Shemetov - Reuters

Esto ocurre dos veces al año: en junio, cuando la estrella se ubica sobre el trópico de Cáncer en el hemisferio norte, y en diciembre, cuando lo hace sobre el trópico de Capricornio en el hemisferio sur.

En Texas y en todo el planeta, el solsticio de invierno marca los días más cortos y las noches más largas, mientras que ocurre lo contrario con el de verano.

El estado tendrá su día más breve el 21 de diciembre, cuando se produzca este fenómeno invernal en el hemisferio.

Cuándo empieza el invierno en Texas

El comienzo de las estaciones está marcado por los solsticios para el invierno y verano y los equinoccios para el otoño y primavera. En ese sentido, la temporada invernal comenzará en Texas el 21 de diciembre a las 9.03 hs del Centro, ya que allí es cuando se producirá el fenómeno.

Según la visión astronómica, el invierno empieza el 21 de diciembre en Texas Brett Coomer - Houston Chronicle

A pesar de que coloquialmente es la interpretación más común, también hay otra mirada que dice que el invierno ya comenzó. Estas son las diferencias:

Visión astronómica : es la mirada clásica que marca el inicio y fin de las estaciones según los fenómenos.

: es la mirada clásica que marca el inicio y fin de las estaciones según los fenómenos. Enfoque meteorológico: toma el inicio de los meses cuando ocurren los solsticios y equinoccios como cambio de temporada.

En ese sentido, según esta última forma de verlo, el invierno habría comenzado en Texas el 1° de diciembre y se extendería hasta el 1° de marzo.