Zona por zona: cuándo llega el frente frío a Texas que provocaría una baja de temperatura

Los residentes de algunas zonas de Texas, en Estados Unidos, deben prepararse para la llegada de un frente frío que hará bajar los termómetros. Antes del fin del otoño y la llegada del invierno en todo Estados Unidos, la región norte del Estado de la Estrella Solitaria se enfrentaría a bajas temperaturas.

Dónde impactará el frente frío en Texas

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS, por sus siglas en inglés), la zona norte del estado recibirá el mayor impacto.

Algunas zonas de Texas se preparan para la llegada de un frente frío ANNIE MULLIGAN - NYTNS

Este es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Dalhart, que el jueves tendrá una máxima que alcanzará los 71°F (21°C). Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente el viernes, cuando los termómetros toquen una mínima de 28°F (-2°C) y una máxima de 58 °F (14°C).

Algo parecido ocurrirá en Amarillo, donde el jueves se alcanzará una temperatura máxima de 70°F (21°C) y el viernes la mínima será de 34°F (1°C) y un valor máximo de 61°F (16°C).

Más allá del impacto que significa el cambio de un día a otro, se trata de temperaturas más habituales en Texas para esta época del año, que suelen ubicarse en valores similares a los que tendrán estas ciudades hacia el fin de semana.

El norte de Texas vivirá la llegada de un frente frío Brett Coomer - Houston Chronicle

Dónde no se sentirán los efectos del frente frío de Texas

Aunque ciudades del norte del Estado de la Estrella Solitaria vivirán una baja de la temperatura el viernes, lo cierto es que el fenómeno no impactará en el resto del territorio.

Según el pronóstico del NWS, estas son las previsiones para los centros urbanos más importantes hacia el fin de esta semana:

Houston : amplitud térmica más reducida, con una mínima de 63 °F (17°C) y una máxima de 76°F (24°C).

: amplitud térmica más reducida, con una mínima de 63 °F (17°C) y una máxima de 76°F (24°C). Dallas : las temperaturas oscilarán entre 51°F (10°C) y 72°F (22 °C) este viernes.

: las temperaturas oscilarán entre 51°F (10°C) y 72°F (22 °C) este viernes. Austin/San Antonio: mínima de 61°F (16°C) y máxima de 77°F (25°C).

Cuándo empieza el invierno en Texas

De acuerdo con Time and Date, el invierno boreal comenzará el domingo 21 de diciembre de 2025, a las 9.03 hs (hora del Centro).

Ese será el momento en el que ocurre el solsticio, que marcará el día más corto no solo en Texas, sino en todo EE.UU. y el hemisferio norte.

El invierno comenzará el 21 de diciembre por la mañana en Texas Brett Coomer - Houston Chronicle

Esa definición corresponde al enfoque astronómico de las estaciones, que toma los solsticios y equinoccios de cada época del año para marcar los cambios de estaciones. Sin embargo, también existe la manera meteorológica de considerar el plazo de la temporada invernal, que plantea otra visión.

Las definiciones y las fechas de la estación en Texas según cada manera de verlo son:

Visión astronómica : se define por los mencionados fenómenos. De acuerdo con este enfoque, el invierno comienza el 21 de diciembre y en 2026 se extenderá hasta el 20 de marzo.

: se define por los mencionados fenómenos. De acuerdo con este enfoque, el invierno comienza el 21 de diciembre y en 2026 se extenderá hasta el 20 de marzo. Enfoque meteorológico: considera el comienzo de los meses con solsticios y equinoccios como el momento de cambio. Según esta visión, el invierno comenzó el 1° de diciembre y se extenderá hasta el 1° de marzo.