Elecciones a Fiscal General en Texas: los aliados de Greg Abbott que se preparan para el debate

La carrera por la Fiscalía General de Texas este 2026 entró en una etapa clave. En febrero se realiza un debate que reúne, por única vez antes de las primarias, a todos los aspirantes confirmados: Joan Huffman, Mayes Middleton, Aaron Reitz y Chip Roy. Todos ellos comparten espacio con el actual gobernador Greg Abbott en el Partido Republicano.

Qué día y a qué hora será el debate por las elecciones primarias republicanas en Texas

El evento se realiza el próximo 17 de febrero en el histórico Granada Theater, ubicado en la ciudad de Dallas a las 19 hs (hora local). El cara a cara servirá como primer gran escenario para que los candidatos expongan sus propuestas y su visión sobre el rol que tendrá el cargo de Fiscal General de Texas.

Los texanos deberán decidir su próximo Fiscal General en las urnas este 2026 Freepik

Será el único debate previo a las primarias del 3 de marzo de 2026, destacó el comunicado oficial, y contará con la participación de los cuatro candidatos anunciados. Cada uno contará con espacio para explicar su agenda y responder preguntas sobre los temas que enfrenta el Estado de la Estrella Solitaria.

El evento organizado por la Asociación Republicana de Fiscales Generales (RAGA, por sus siglas en inglés) incluirá a Joan Huffman, Mayes Middleton, Aaron Reitz y Chip Roy.

Quiénes son los cuatro candidatos a Fiscal General de Texas

Joan Huffman es una figura destacada dentro del Partido Republicano de Texas. Representa al distrito 17 en el Senado estatal desde 2008, cargo que ha ejercido por más de una década. Antes de ocupar ese escaño, trabajó como fiscal asistente en el condado de Harris y luego como jueza del Tribunal de Distrito Criminal.

En el Senado, Huffman presidió comités clave y lideró iniciativas centradas en justicia criminal y presupuesto estatal, informó el Houston Chronicle.

Mayes Middleton es legislador en la Cámara alta de Texas desde 2023. De acuerdo a Denver Gazette, es originario de Galveston, ha desarrollado su carrera tanto en política como en el sector privado, especialmente en actividades de petróleo, ganadería y agricultura.

Los candidatos Joan Huffman y Mayes Middleton se enfrentarán en el debate que tendrá lugar en Dallas X@joanhuffman / X@mayes_middleton

Durante su paso por la legislatura, Middleton promovió políticas sobre derechos de los padres, educación escolar y restricciones a mandatos de vacunas, entre otras.

Charles “Chip” Roy es congresista por el 21° distrito de Texas, cargo que ocupa desde 2019 y desde donde se ha hecho notar como un fuerte conservador y miembro del House Freedom Caucus, destacó AP.

Roy cuenta con experiencia previa en la oficina del Fiscal General de Texas como primer asistente y sirvió también como fiscal federal antes de su paso al Congreso. A pesar de haber cuestionado a líderes de su propio partido, utilizó su carrera para reclamar un enfoque más intenso en temas como crimen, inmigración y defensa de políticas conservadoras en tribunales.

Aaron Reitz es abogado y exfuncionario federal. Lideró la Oficina de Política Legal en el Departamento de Justicia, cargo al que fue confirmado por el Senado en 2025 tras una nominación del presidente Donald Trump, y al que renunció para avocarse a su campaña.

Antes de ese rol federal, trabajó como Subfiscal General para estrategia legal en la oficina del Fiscal General de Texas, manejando iniciativas legales en temas como seguridad fronteriza, energía y agricultura, elecciones y acciones contra grandes empresas tecnológicas, según reportes oficiales.

Aaron Reitz y "Chip" Roy son dos de los 4 candidatos republicanos a la FIscalía General de Texas X@aaron_reitz / X@RepChipRoy

Reitz también fue jefe de gabinete del senador Ted Cruz, supervisando políticas legislativas y comunicaciones, y tiene experiencia militar como oficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con despliegue en Afganistán, destacó en su propio sitio de campaña.

Quién modera el debate republicano por la Fiscalía de Texas

El intercambio será moderado por Allie Beth Stuckey, autora, comentarista y conductora del podcast Relatable en Blaze Media. Nacida en Texas, la mujer cuenta con proyección nacional dentro del ecosistema conservador.

Allie Beth Stuckey será la moderadora del debate entre los candidatos republicanos Joan Huffman, Mayes Middleton, Aaron Reitz y "Chip" Roy YouTube@@AllieBethStuckey

Adam Piper, director ejecutivo de la organización, también destacó la elección de la moderadora y la alianza con el medio que transmitirá el evento. En ese sentido, expresó que la organización “celebra que Allie Beth Stuckey haya aceptado moderar el debate de RAGA por la Fiscalía General de Texas.

“Allie Beth es una referente clave del conservadurismo que comprende los temas en juego y lo que está en disputa en 2026”, agregó.