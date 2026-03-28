En en Brooklyn: revela cómo paga el alquiler y vive con un sueldo de US$55.000 al año

Sostenerse en Nueva York con ingresos medios requiere de una administración precisa del dinero, sobre todo en barrios donde el costo de vida es más alto. En ese escenario, una residente de Brooklyn explicó cómo logra pagar el alquiler, mantener su actividad laboral y ordenar sus cuentas con un ingreso anual cercano a US$55.000.

Cómo vivir en Brooklyn con US$55.000 al año

Carrie Ahern, una coreógrafa y bailarina de 50 años, vive en Kensington, en Brooklyn, y reparte su tiempo entre su compañía de danza, clases vinculadas al movimiento corporal y un trabajo en una empresa familiar de piezas industriales.

La combinación de esas tareas le permite reunir ingresos, mientras ajusta sus gastos para no desbordar su presupuesto.

Coreógrafa en Brooklyn asegura que vive con US$55.000 al año The New York Times

Según relató a The New York Times, la suma de esas actividades lleva su ingreso anual a unos US$55.000. Esa cifra, sin embargo, no define por sí sola su capacidad de gasto.

Uno de los factores centrales de su presupuesto está en la vivienda. Ahern paga US$1350 por mes por el primer piso de una casa en Brooklyn. Ese valor se ubica por debajo del promedio del área, algo que le permite sostenerse en una zona donde los alquileres representan una parte alta del ingreso mensual.

La relación con la propietaria es de colaboración mutua. “En muchos sentidos, es como una cooperativa”, dijo a The New York Times. “Mi casera y yo somos muy cercanas y nos ayudamos mutuamente. Cocinamos la una para la otra. Me mantiene el alquiler bajo porque le gusta que esté aquí”, señaló.

Ese punto resulta decisivo dentro de su economía, ya que el costo de la vivienda en Nueva York suele ser el principal gasto fijo del mes. De acuerdo con Apartments.com, el alquiler promedio en Brooklyn es de US$2997.

El alquiler promedio en Brooklyn es de US$2997 CIM Group gentileza Gothamist

Deducciones fiscales, oficina en casa y acceso a Medicaid

Otro eje de su administración pasa por los impuestos. Como Ahern utiliza el departamento también como espacio de trabajo, puede deducir una parte del alquiler y de los servicios públicos como gasto profesional.

Entre los gastos deducibles incluye:

Libros

Entradas para espectáculos

Ropa para danza y entrenamiento

Maquillaje

Peluquería

Alquiler de estudios y hasta la suscripción a Spotify

Para ordenar ese esquema, cuenta con un contador que trabaja con artistas escénicos y conoce ese tipo de actividad. Ese conjunto de deducciones reduce su ingreso neto hasta dejarlo por debajo de US$21.600, que es el umbral que le permite acceder a Medicaid.

“Ha sido el mejor seguro que he tenido”, dijo Ahern sobre Medicaid. “No hay copago”, señaló.

En su caso, ese beneficio modifica de manera directa el equilibrio de sus finanzas, ya que evita sumar un gasto mensual elevado en seguro de salud.

La posibilidad de pagar un alquiler bajo, acceder a beneficios públicos y distribuir el gasto con precisión resume el estilo de vida de esta coreógrafa de Brooklyn Shutterstock

Cómo administra los gastos de salud, comida y vida social en Nueva York

Aunque cuenta con cobertura médica, Ahern paga gastos ligados al cuidado físico que considera necesarios para sostener su trabajo.

Destina US$120 por semana a un entrenador personal

por semana a un US$115 por mes a sesiones de acupuntura

por mes a US$160 mensuales a masajes.

“Casi todos me hacen descuentos debido a mi profesión”, comentó a The New York Times.

En alimentación, usa la aplicación Too Good to Go, donde restaurantes y comercios ofrecen comida a menor precio antes de desecharla. También prepara sopa en su casa como una forma de mantener controlado el gasto diario en comidas.

En la vida social, cuando no puede afrontar una salida a cenar, lo dice de forma directa y propone otras alternativas. A su vez, para actividades culturales aprovecha entradas sin cargo a través de conocidos o compra ubicaciones de último momento en plataformas de reventa.