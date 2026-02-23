El anuncio de Greg Abbott en Texas ante el aumento de la violencia en México y cómo afectaría a los tejanos

Ante el aumento de la violencia que afecta a México por la muerte de “El Mencho”, el gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió instrucciones de seguridad para los tejanos. En su mensaje, instó a quienes tengan familiares o amigos que viajen allí a seguir todas las guías y estar atentos a las alertas del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

Aumenta la violencia en México: el anuncio de Greg Abbott en Texas

A través de un comunicado de prensa, la oficina de Abbott instó a los tejanos que viven en México o tienen allegados allí a evitar los viajes. En el texto, el gobernador sostuvo que es crucial que se resguarden en sus hogares quienes habitan en:

Baja California

Jalisco

Quintana Roo

Y en áreas de:

Guanajuato

Guerrero

Michoacán

Nuevo León

Tamaulipas.

“Insto a todos los tejanos en México a seguir la orientación de las autoridades estadounidenses y asegurar que estén en contacto con la Embajada de Estados Unidos. Aquellos en áreas afectadas por la violencia deben refugiarse allí hasta nuevo aviso”, escribió en X.

En su sitio web, ofreció recursos para quienes necesitan asistencia u orientación inmediata. Para obtenerla, estas personas pueden llamar al DOS (desde fuera de los EE. UU.: 1-202-501-4444; desde los EE. UU.: 1-888-407-4747) o al Texas Fusion Center (1-844-927-0521).

La escalada de la violencia en el territorio mexicano surgió tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El narcotraficante fue abatido durante un operativo de seguridad en la jurisdicción. A partir de la operación:

Se produjo una violenta represalia en múltiples estados con bloqueos, incendios de vehículos y negocios, y enfrentamientos armados.

con bloqueos, incendios de vehículos y negocios, y enfrentamientos armados. Las repercusiones violentas alcanzaron al menos 16 estados , con clases suspendidas en varias entidades y consejos de seguridad activados.

, con clases suspendidas en varias entidades y consejos de seguridad activados. Autoridades y testigos reportaron muertes, caos en carreteras e interrupciones en servicios como vuelos y transporte

En llamas. Así quedó Puerto Vallarta, México, tras la muerte de “El Mencho”

Las recomendaciones de seguridad de Greg Abbott en Texas

En el comunicado, Abbott y los funcionarios de Texas recomendaron las siguientes medidas para garantizar la seguridad personal:

Prestar atención a las advertencias federales : monitorear los avisos de viaje y las alertas de seguridad emitidas por el Departamento de Estado de EE.UU. y las oficinas locales de la Embajada de EE.UU.

: monitorear los avisos de viaje y las alertas de seguridad emitidas por el Departamento de Estado de EE.UU. y las oficinas locales de la Embajada de EE.UU. Registrarse en la Embajada de EE.UU. : inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) para recibir alertas en tiempo real y facilitar que el gobierno ayude en caso de emergencia.

: inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) para recibir alertas en tiempo real y facilitar que el gobierno ayude en caso de emergencia. Mantener el contacto con la familia : informar a amigos y familiares sobre la ubicación y planes de viaje. Establecer reuniones regulares.

: informar a amigos y familiares sobre la ubicación y planes de viaje. Establecer reuniones regulares. Evitar las zonas de alto riesgo : no viajar a regiones bajo alerta de seguridad activa ni donde se produzcan violencia y disturbios. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, incluso en destinos populares.

: no viajar a regiones bajo alerta de seguridad activa ni donde se produzcan violencia y disturbios. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, incluso en destinos populares. Seguir las instrucciones locales y federales : si las autoridades emiten directrices de confinamiento o restricciones de viaje, es necesario seguirlas de inmediato. Buscar refugio y minimizar los desplazamientos innecesarios. Permanecer en sus residencias u hoteles. Evitar las zonas cercanas a la actividad policial. Estar atento a las novedades en los medios locales. Evitar las aglomeraciones.

: si las autoridades emiten directrices de confinamiento o restricciones de viaje, es necesario seguirlas de inmediato. Buscar refugio y minimizar los desplazamientos innecesarios. Permanecer en sus residencias u hoteles. Evitar las zonas cercanas a la actividad policial. Estar atento a las novedades en los medios locales. Evitar las aglomeraciones. Prepararse para emergencias: guardar copias de documentos importantes, números de contacto de emergencia de la Embajada o el Consulado más cercano y asegurarse de tener un medio de comunicación confiable.

El gobernador Greg Abbott instó a los tejanos que viven en México a resguardarse hasta que la situación se calme Facebook Office of the Governor Greg Abbott

La advertencia de viaje del DOS en México ante el aumento de la violencia

En el aviso sobre la situación en México subido a su sitio web oficial, el DOS señala:

El gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México . Sus empleados no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo.

. Sus empleados no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo. Debido a riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben seguir las mismas restricciones que los empleados del gobierno cuando viajan.

cuando viajan. Los servicios de emergencia son limitados o no están disponibles en zonas remotas o rurales .

. Si una persona se encuentra con un control vial, debe obedecerlo. Huir o ignorar las instrucciones puede resultar en lesiones o incluso la muerte.

La operación de Sheinbaum que resultó en la muerte del "Mencho" derivó en una posterior escalada de la violencia en México ALFREDO ESTRELLA - AFP

También impone restricción total de viaje, con el nivel de alerta 4 (el más alto) para los siguientes estados: